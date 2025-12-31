Kamuoyunun Show TV'de yayınlanan "Gelin Evi" programıyla da tanıdığı Buket Yıldırım, dijital dünyadaki etkinliğini sürdürüyor. Ancak son günlerde eşi Rüstem Sönmez ile olan ilişkisine dair çıkan söylentiler ve karşılıklı takipleşme durumlarındaki değişiklikler, boşanma iddialarını beraberinde getirdi. Takipçiler, çiftin arasındaki son durumu ve ayrılık haberlerinin doğruluğunu araştırıyor.

Buket Yıldırım Kimdir?

Aslen Çankırılı olan Buket Yıldırım, 30'lu yaşlarının başında bir dijital içerik üreticisidir. Eğitim hayatını Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde tamamladı, ancak kariyer rotasını dijital medya üzerine çizdi. Özellikle Instagram ve TikTok platformlarında paylaştığı mizahi videolar ve günlük yaşam kesitleri sayesinde milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Yıldırım'ın tanınırlığını artıran önemli dönüm noktalarından biri, televizyon ekranlarında boy gösterdiği "Gelin Evi" yarışması oldu. Buradaki doğal halleriyle izleyicinin ilgisini çeken fenomen, yarışma sonrasında sosyal medyadaki etkileşimini artırarak profesyonel içerik üreticiliğine odaklandı. Günümüzde markalarla yaptığı iş birlikleri ve sponsorlu içeriklerle kariyerini sürdürüyor.

Buket Yıldırım Evli mi, Eşi Kimdir?

Sosyal medya fenomeni, yaklaşık 10 yıldır Rüstem Sönmez ile evlidir. Bu evlilikten Melina adında, şu an 9 yaşında olan bir kız çocukları bulunuyor. Yıldırım, zaman zaman eşi ve kızıyla olan anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak aile yaşantısını takipçilerine sundu. Rüstem Sönmez ise daha çok eşinin paylaşımlarında görünmesiyle tanınıyor.

Boşanma İddiaları Hakkında Bilinenler

Çiftin evliliğiyle ilgili son dönemde çeşitli kriz iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları veya birlikte çekilen fotoğrafların kaldırılması gibi hareketler, takipçiler tarafından ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Geçmişte de evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını ve "tekrar deneme" kararı aldıklarını ifade eden çiftin, şu anki durumu hakkında henüz resmi bir boşanma açıklaması bulunmuyor. Tarafların sessizliğini koruması, sürecin belirsizliğini koruduğunu gösteriyor.