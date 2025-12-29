Türk sineması ve tiyatrosunun güçlü karakter oyuncularından Ayfer Feray, oynadığı roller ve kendine has üslubuyla sanat dünyasında iz bırakan isimler arasında yer alıyor. Özellikle "Vesikalı Yarim" ve "Sakar Şakir" gibi kült filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Feray, hem sahnede hem de beyazperdede sergilediği performansla döneminin en aranılan oyuncularından biri oldu. İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan hayat yolculuğu, sanatla iç içe geçen yılların ardından Bodrum'da son buldu.

Kariyeri boyunca yetmişin üzerinde filmde rol alan ve kendi adını taşıyan bir tiyatro topluluğu kuran Ayfer Feray, yaşadığı talihsiz set kazasına rağmen mesleğine olan tutkusundan vazgeçmedi. 1966 yılında bir film çekimi sırasında yaşadığı yanık kazası sonrası uzun süre tedavi gören sanatçı, azmiyle tekrar sahnelere dönmeyi başardı. Sanatçının anısını yaşatmak amacıyla doğum yeri olan İzmir Bornova'daki açık hava tiyatrosuna adı verildi.

Ayfer Feray Kimdir?

27 Mayıs 1928 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Ayfer Feray, kendisi gibi oyuncu olan Günfer Feray'ın ablasıdır. 1951 yılında "O Adam Kim" filmiyle sinema dünyasına adım atan sanatçı, 1952 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında elde ettiği ikincilik derecesiyle adını daha geniş kitlelere duyurdu. Gazeteci Samim Tara ile yaptığı evlilikten Ali ve Süeda adında iki çocuğu olan Feray'ın oğlu Ali Tara, ilerleyen yıllarda tanınmış bir reklam yönetmeni oldu.

Sanat Hayatı ve Kariyeri

Ayfer Feray, sinema kariyerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de önemli başarılara imza attı. Haldun Dormen, Nisa Serezli ve Tolga Aşkıner gibi ustalarla çalışma fırsatı bulan sanatçı, "Yedi Kocalı Hürmüz", "Şahane Züğürtler" gibi önemli oyunlarda rol aldı. Daha sonra kurduğu Ayfer Feray Tiyatrosu ile pek çok değerli oyuncuyu bünyesinde barındırdı. Sinemada ise genellikle yardımcı kadın oyuncu rollerinde görülse de, karakterlere kattığı derinlikle başroller kadar akılda kalıcı oldu.

Ayfer Feray Neden Öldü?

1984 yılında rol aldığı "Geçim Otobüsü" filminin ardından aktif sanat hayatını noktalayan Ayfer Feray, ömrünün son yıllarını çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdi. Usta oyuncu, 13 Temmuz 1994 tarihinde Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. 66 yaşında vefat eden sanatçının cenazesi Bodrum'da defnedildi. Vefatının ardından sevenleri ve sanat camiası, Feray'ı Türk sinemasına kattığı değerlerle anmaya devam ediyor.