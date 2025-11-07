Son Mühür- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabını görüştü. Yaklaşık 13 saat süren toplantıda milletvekilleri genel değerlendirmelerini sundu, ardından Bakan Mehmet Şimşek soruları yanıtladı. Komisyon görüşmelerinde verilen önergeyle Bakanlığın 2026 bütçesi 50 milyar TL artırılarak kabul edildi.

“Kuraklığın etkisini görmezden gelemeyiz”

Toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin kapsamlı bir sunum yapan Bakan Şimşek, yüksek enflasyonun nedenlerine dair daha önce dile getirdiği görüşleri yineledi. Kuraklık, zirai don ve küresel gelişmelerin fiyat artışlarında etkili olduğunu belirten Şimşek, bunların “bahane” olarak sunulmadığını vurguladı.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“2022’nin sonunda enflasyon 64’ten 32-33 seviyelerine gerilemişti. Enflasyon hedeflerinde bir sapma olduğu doğru. Bahane peşinde değilim ama kuraklığın etkisi var. Ağustosta gıda fiyatlarındaki artış son 20 yıl ortalamasının 3-4 katı, eylülde ise 3 katı gerçekleşti. Bu olağan dışı. Enflasyon hedefini tutturmakla yükümlüyüz ama düşüşün devam edeceğine inanıyorum.”

Emek yoğun sektörler için ek tedbir sinyali

Tekstil, mobilya, deri ve konfeksiyon gibi emek yoğun alanlardaki sorunlara dikkat çeken Şimşek, bu sektörlerin zorluklarının bilindiğini belirterek çalışma yürüttüklerini söyledi. “İlave tedbirler alacağız” diyen Şimşek, sektör temsilcilerine yönelik destek mekanizmalarının gündemde olduğunu ifade etti.

“Vergi affı gündemimizde yok”

Vergi affı ve yapılandırma iddialarına da değinen Bakan Şimşek, hükümetin bu yönde bir düzenleme hazırlığı olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vergi affı ya da yapılandırmaya ilişkin bir çalışmamız yok. Böyle bir düzenleme gündemimizde değil.”

Sağlık sorunları iddialarına komisyonda yanıt

Son dönemde sosyal medyada yer alan “Londra’da tedavi görüyor” yönündeki iddiaları da yanıtlayan Şimşek, sağlık durumuna ilişkin tartışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Kronik bir hastalığım ya da yakın takip gerektiren bir rahatsızlığım yok” diyen Şimşek, İngiltere ve ABD ziyaretlerinin resmi temaslar kapsamında yapıldığını vurguladı.

Bu iddiaların kamuoyunda spekülasyonlara neden olduğunu belirten Şimşek, görevinin başında olduğunu ifade etti.

Bütçe kabul edildi

Komisyon görüşmelerinin sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi. Önergeyle gerçekleştirilen 50 milyar TL’lik artışla birlikte Bakanlığın bütçesi revize edilerek komisyon raporuna işlendi.