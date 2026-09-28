Haftanın ilk iş gününde yeşil sahalardaki rekabet uluslararası boyutta hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Avrupa arenasında oynanacak kritik milli müsabakalar nedeniyle pek çok sporsever, arama motorlarında güncel maç takvimini sorgulamayı sürdürüyor.

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ MAÇLARI VE YAYINCI KURULUŞLAR

Milli takımımızın da boy göstereceği akşama dair tüm planlamalar netleşti. Karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen seyirciler için başlangıç saatleri ve frekans bilgileri şu şekilde açıklandı:

19:00 seansında Gürcistan ile Ukrayna takımları (A Para) kozlarını paylaşırken; Ermenistan - Karadağ ile Letonya - Güney Kıbrıs müsabakalarının ülkemizde resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

Saatler 21:30'u gösterdiğinde İspanya La Liga 2 heyecanı Leganes ve Castellon (S Sport Plus) mücadelesiyle yaşanacak.

Gece 21:45 dilimi ise günün en çok beklenen randevularına sahne olacak. Türkiye'nin İtalya karşısında üç puan arayacağı zorlu karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlere ulaşacak.

Yine 21:45'te başlayacak olan Belçika - Fransa (A Spor), İsveç - Polonya (A Para), Kuzey İrlanda - Macaristan (S Sport Plus) ve Romanya - Bosna Hersek (S Sport Plus) eşleşmeleri ekranlarda olacak.

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Salı gününün programında da futbol coşkusu aynı tempoyla sürecek. Yayın hakları belli olan ve Türkiye'den takip edilebilecek yarınki maç takvimi ise şöyle sıralanıyor:

19:00: Finlandiya - Belarus (CBC Sport)

19:00: Moldova - Faroe Adaları (Türkiye'de yayın yok)

21:45'te başlayacak dev maçlar arasında Çekya - İngiltere (A Spor), İspanya - Hırvatistan (CBC Sport) ile Slovakya - Kazakistan (S Sport Plus) dikkat çekiyor.

Aynı saat diliminde (21:45) Slovenya - Kuzey Makedonya maçı S Sport Plus üzerinden izlenebilecekken; Lüksemburg - İzlanda, Bulgaristan - Estonya, İskoçya - İsviçre ve San Marino - Arnavutluk eşleşmelerinin Türkiye yayını bulunmamaktadır.