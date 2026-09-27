Fenerbahçe'nin mali geleceğinin masaya yatırıldığı genel kurul toplantısı, eski ve yeni yöneticilerin karşılıklı hesaplaşmalarına sahne oldu. Denetim raporlarının ve harcamaların ele alındığı salonda söz alan Aziz Yıldırım, gerek geçmiş transfer yükümlülüklerine gerekse önümüzdeki dönemin projelerine dair çarpıcı veriler paylaştı.

AZİZ YILDIRIM MALİ KONGREDE HANGİ AÇIKLAMALARI YAPTI?

Üyelerin karşısında hedeflerini sıralayan Yıldırım, Şampiyonlar Ligi biletini alarak ilk sözlerini tuttuklarını, sıradaki ana amaçlarının ise lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli ekibi bir sene sonra mutlu sona ulaştırarak koltuğu devretmeyi planladığını açıklayan tecrübeli futbol adamı, tüzük üzerinde de yapısal reformlara gideceklerini dile getirdi. Oyuncu satışından elde edilen bonservis gelirlerinin doğrudan futbolcu alımlarında harcanmasını engelleyen bir maddeyi kış aylarındaki tüzük toplantısına getireceklerini aktaran Yıldırım, kulübe ait taşınmazların elden çıkarılmasını da tamamen yasaklayacaklarını sözlerine ekledi.

TRANSFER BORÇLARI, KANTE'NİN MALİYETİ VE KASADAKİ MEVCUT BÜTÇE

Kulübün anlık nakit varlığının 77 milyon Euro seviyesinde seyrettiğini söyleyen Yıldırım, 180 milyon Euro tutarında yeni sponsorluk anlaşması imzaladıklarını kaydetti. Buna karşın geçmiş futbolcu alacaklarından kaynaklanan ve 10 Ekim tarihine kadar kapatılması zorunlu olan 24 milyon Euro'luk bir bonservis faturasının bulunduğunu vurguladı. UEFA lisansı için tehlike arz eden bu borç listesinde; Batshuayi, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Szymanski, Diego Carlos, Amrabat, Talisca, Skriniar, Ederson ve Amara Diouf gibi isimlerin taksitleri yer alıyor.

Transferlerin arka planını detaylandıran Yıldırım, N'Golo Kante'nin vergi, maaş, imza parası ve menajerlik paylarıyla birlikte kulübe genel faturasının yaklaşık 70 milyon Euro'yu bulduğunu, aracıların sonradan talep ettiği 3 milyon Euro'luk yükün ise önceki idareden miras kaldığını öne sürdü. Sidiki Cherif'in 25 milyon Euro karşılığında elden çıkarıldığını duyuran Yıldırım, Youssef En-Nesyri satışında ise kasaya para girmesine rağmen futbolcunun geçmiş taksitlerinin yatırılmaması sebebiyle FIFA'dan resmi yazı tebliğ edildiğini ve ödemeyi kendilerinin yaptığını açıkladı.

Öte yandan mali portreyi özetleyen Başkanvekili Barış Göktürk, Mayıs 2024 periyodunda 398 milyon Euro olan toplam borç miktarının Eylül 2025 itibarıyla 592 milyon Euro sınırına dayandığını, geride kalan sezonda 457 milyon Euro gelire karşılık 611 milyon Euro gider gerçekleştiğini duyurdu.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADYUMU 64 BİNE Mİ ÇIKIYOR, YENİ TESİSLER NEREYE YAPILACAK?

Altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Yıldırım, stadyumun tribün kapasitesini 64 bin seviyesine taşımayı hedeflediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan temasta söz konusu büyütme çalışmasına onay çıktığını aktaran Yıldırım, resmi protokollerin imza aşamasına geldiğini ve inşaat faaliyetlerinin Kasım ayında başlayacağını ifade etti. Tesisleşme hamlesi kapsamında, Samandıra'daki 15 bin metrekarelik tesis alanının sponsorluk kaynaklarıyla kulübün mülkiyetine geçirileceği, Maltepe akademisinde yöneticilerin finanse edeceği 6 adet çim sahanın ise Mart-Nisan takviminde hazır hale getirileceği paylaşıldı.

SADETTİN SARAN DÖNEMİ İBRA EDİLDİ Mİ, SALONDA NELER YAŞANDI?

Genel kurulun erken saatlerinde kürsüye çıkan Saran dönemi genel sekreteri Orhan Demirel'in bankalara olan yükümlülükleri sıfırladıklarını beyan etmesi salonda ortamı alevlendirdi. Demirel'in ifadelerine Aziz Yıldırım'ın "Parayı yediniz" şeklinde seslenmesiyle tartışmalar büyürken, eski yöneticilerden İlker Alkun harcanan her kuruşun kayıtlarda yer aldığını savunarak çıkışa itiraz etti. Konuşmasında üniversiteyle yapılan 10 yıllık yeni anlaşmayı eleştirerek kulübün taşınmaz haklarının zaafa uğratıldığını öne süren Yıldırım, başlangıçta aleyhte oy kullanacağını hissettirdiği Saran idaresi için son anda tavır değiştirdi. İkinci kez kürsüye çıkarak birlik çağrısı yapan Yıldırım'ın talebi doğrultusunda, Sadettin Saran ve yönetim kurulu 1 Mart - 31 Mayıs 2026 aralığındaki faaliyetlerinden ötürü genel kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi.