UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci grup sınavına çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibimizde gözler sahaya sürülecek kadroya çevrildi. Maç listesinde milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismini göremeyen futbolseverler, oyuncunun son sağlık durumunu ve teknik heyetin tercihini araştırıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA KARŞILAŞMASINDA NEDEN YOK, CEZALI MI SAKAT MI?

Milli futbolcunun kadroda yer almamasının sebebi kart cezası veya teknik bir tercih değil, yaşadığı adale sakatlığıdır. İtalya Serie A ekiplerinden Inter formasını giyen deneyimli oyuncunun sağ bacak iç kas grubunda zorlanma meydana geldiği tespit edilmişti. İtalyan kulübünün 15 Eylül 2026 tarihinde paylaştığı resmi sağlık raporunun ardından yıldız futbolcu, takımının Udinese ile oynadığı lig müsabakasında da görev alamamıştı.

Sakatlığın tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Eylül'de duyurduğu 29 kişilik eylül ayı aday kadrosuna Çalhanoğlu dahil edilmedi. Hem Fransa hem de İtalya randevularını kaçıran milli kaptanın yanı sıra hücum hattının önemli isimlerinden Kenan Yıldız da sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda yer bulamadı.

TÜRKİYE İTALYA ULUSLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

A Ligi 1. Grup bünyesindeki bu önemli mücadele 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamı Bursa'da oynanıyor. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakada ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Gruptaki açılış maçında Türkiye deplasmanda Fransa'ya tek golle 1-0 boyun eğerken, rakip İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu. Her iki ülke de gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor.

SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11 KADROLARI BELLİ OLDU MU?

Zorlu 90 dakika öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin sahaya sürmeyi planladığı başlangıç kadroları şekillendi:

Türkiye: Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori.