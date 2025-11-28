Son Mühür/ Osman Günden - Dikili Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğini bu yıl da sürdürdü. Havaların soğumasıyla birlikte başlatılan çalışmayla, ilçedeki birçok haneye odun desteği ulaştırıldı.

Budama atıkları yakacağa dönüştü

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yürütülen ağaç budama çalışmalarından elde edilen malzemeler, belediye şantiyesindeki atölyelerde işlenerek yakacak haline getirildi. Hazırlanan odunlar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Çevre ve dayanışma birlikte ele alındı

Uygulamayla hem çevreye zarar verebilecek atıkların değerlendirilmesi sağlandı hem de sosyal destek çalışmaları güçlendirildi. Belediye, sürdürülebilir çevre anlayışıyla sosyal yardımları bir arada yürütmeyi hedefledi.

“Dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde kış aylarına girildiğine dikkat çekerek, yıl boyunca yapılan budama çalışmalarından elde edilen malzemelerin ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüştürüldüğünü ifade etti. Kırgöz, bu uygulamayla hem doğanın korunduğunu hem de vatandaşların kış aylarını daha güvenli ve sıcak geçirmesine katkı sağlandığını belirterek, üretim ve dayanışma odaklı çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.