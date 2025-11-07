TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler yaşayan Altınordu, geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki Karaman FK’ya 2-0 yenilerek 18’inci sıraya kadar gerilemişti. Kırmızı-lacivertliler, kötü gidişi durdurmak için yarın sahasında güçlü rakibi Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Yeni teknik direktörle ilk karşılaşma

Hafta içinde teknik adam değişikliğine giden Altınordu’da, Namet Ateş ile yollar ayrılırken takımın başına Ender Traş getirildi. İzmir ekibi, Traş yönetimindeki ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Mücadele, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda saat 13.00’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yücel Büyük yönetecek.

Altınordu galibiyet hasretine son vermek istiyor

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşayan Altınordu, henüz galibiyet yüzü görmedi. Yalnızca 4 puanı bulunan İzmir temsilcisi, 25 puanla zirve takibini sürdüren Şanlıurfaspor karşısında ilk galibiyetini alarak moral bulmayı hedefliyor.

Kadroda önemli eksikler

Altınordu’nun Şanlıurfaspor maçında iki önemli oyuncusundan yararlanamayacağı öğrenildi.

Bilal: U17 Milli Takımı kampına katıldığı için forma giyemeyecek.

Furkan Yöntem: Tedavisinin devam etmesi nedeniyle kadroda yer alamayacak.