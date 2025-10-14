Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması için ilçe genelindeki semt pazarlarında denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri, hijyen koşullarından fiyat etiketlerine kadar pek çok konuda kontrol gerçekleştirdi.

Sağlıklı ve güvenli alışveriş için denetimler sürüyor

Buca Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren semt pazarlarında vatandaşların sağlıklı, düzenli ve güvenli şekilde alışveriş yapması amacıyla çalışmalarına devam etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde hem vatandaşın hem de esnafın kurallara uygun hareket etmesini sağlamak için düzenli aralıklarla denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin sergi koşullarını, hijyen standartlarını ve fiyat etiketlerinin görünürlüğünü kontrol etti. Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi amacıyla ürünlerin etiketlerinde fiyatların açıkça belirtilip belirtilmediği incelendi.

Belge ve alan kontrolleri yapıldı

Denetimlerde, esnafın kendilerine tahsis edilen alanların dışına çıkmaması, kullanılan tartı aletlerinin vatandaşların görebileceği bir yerde bulundurulması, acil durum geçiş yollarının açık tutulması ve genel pazar düzenine uyulması gibi kriterler değerlendirildi.

Öte yandan, satış yapan esnaflara ait ruhsat ve belge kontrolleri de titizlikle incelendi. Buca Belediyesi ekipleri, pazar yerlerinde düzeni sağlamak ve vatandaşların güvenli alışveriş ortamında bulunmasını temin etmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.