Son Mühür/ Beste Temel - Rıfat Nalbantoğlu; Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ile Ticaret bakanlıklarının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri sundu.

Önergelerde; geçmiş yıllardan kalan projelerin neden tamamlanmadığı, hangi aşamada bulunduğu, ödenek durumları, bitiş tarihleri ile 2026 programına alınan yatırımların akıbetine ilişkin sorulara yer verildi.

“35 yıldır bitmeyen proje mi olur?”

Yatırım programında yer alan birçok projenin bitiş tarihinin sürekli ötelenmesine dikkat çeken Nalbantoğlu, Küçük Menderes Beydağ depolama ve sulama projesini örnek gösterdi. Başlangıç tarihi 1991 olan projenin 35 yıldır yatırım programlarında yer aldığını belirten Nalbantoğlu, proje için 2025 yılında 1 milyon TL ödenek ayrıldığını, bu yıl ise 17 milyar TL tahsis edildiğini ifade etti.

Başlangıçta 14 milyar 300 milyon TL olarak açıklanan proje bedelinin, yıllar içinde katlanarak arttığını vurgulayan Nalbantoğlu, tamamlanma tarihinin ve nihai maliyetin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Kemalpaşa Yiğitler ve Bakırçay Mansap Ovaları projelerinde de benzer tablo bulunduğunu dile getirdi.

“Projeler kâğıt üzerinde, ödenekler sembolik”

Nalbantoğlu, 2026 yatırım programında birçok kritik proje için sembolik ödenekler ayrıldığını belirterek şu rakamları paylaştı: Halkapınar–Otogar Metrosu için 3 bin TL, İzmir Havalimanı deprem güçlendirmesi için 5 bin TL, Ödemiş–Kiraz Demiryolu ÇED-etüt projesi için bin TL, Selçuk–Ortaklar yeni demiryolu ve ikinci hat yapımı için bin TL, Urla–Çeşme Devlet Yolu için 10 bin TL, Kemalpaşa–Torbalı il yolu için 10 bin TL, Foça ayrımı–Seyrek–İzmir ayrımı yolu için 10 bin TL ödenek ayrıldığına dikkat çekti.

“Kaynaklar heba ediliyor, yapılanlar çürüyor”

Yapımına başlanan birçok yatırımın tamamlanmadığı için eskidiğini, işlevini kaybettiğini ve yeniden yenilenme ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Nalbantoğlu, kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığını savundu. “Yapmayacaksanız neden programa alıyorsunuz, yapacaksanız neden komik rakamlarla projeleri çürümeye terk ediyorsunuz?” diyerek hükümete tepki gösterdi.

“İzmir cezalandırılıyor”

Geciken projeler nedeniyle İzmir’in ve İzmirlilerin cezalandırıldığını belirten Nalbantoğlu, kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, sulama ve enerji alanlarındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmamasının üstyapı projelerini de geciktirdiğini söyledi. Yerel yönetimlerin finansman bulmasına rağmen bürokratik engellerle karşılaştığını savunan Nalbantoğlu, yatırımlar tamamlanmadıkça maliyetin arttığını ve vatandaşın mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.

“İzmir’in iradesine saygı duyulmalı”

Açıklamasının sonunda Nalbantoğlu, İzmir’e yönelik yatırım politikalarının siyasi baskı aracı haline getirildiğini öne sürdü. İzmir’in iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Nalbantoğlu, ilk seçimlerde bu anlayışın karşılık bulacağını savundu.