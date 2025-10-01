Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu uygun fiyatlı tesislerle üniversite öğrencilerinin yaşamına destek sağladı. Öğrenciler, yalnızca 200 lira ile bir günlerini dolu dolu geçirdi.

Öğrencilere nefes aldıran hizmet

Ailelerinden uzakta eğitim gören ve ekonomik yükün altında kalan öğrenciler, Buca Belediyesi’nin sosyal tesislerinde uygun fiyatlı hizmetlerden faydalandı. Kent Lokantaları’nda “Askıda Yemek” uygulaması ile ücretsiz öğün imkânı bulan öğrenciler, Üzüm Cafe, Göksu Kafe, Bucafe 1928 ve mobil 1923 Buca Kafe gibi noktalarda bütçelerini zorlamadan sosyalleşti.

Uygun fiyatlı menüler

Üzüm Cafe’nin tost, hamburger, pizza, mantı, makarna ve tatlı çeşitlerinden oluşan zengin menüsü öğrenciler tarafından tercih edildi. Kentin farklı noktalarındaki kafelerde kahve çeşitleri 50–80 lira, Bucafe 1928’de tatlı ve hamur işleri 50 lira bedelle satışa sunuldu.

200 lirayla dolu dolu bir gün

Buca’da bir öğrenci yalnızca 200 lira ile gününü keyifle geçirdi. Sabah Üzüm Cafe’den 80 liraya latte alan öğrenci, öğlen Kent Lokantası’nda “Askıda Yemek” ile ücretsiz karnını doyurdu. Ardından Bucafe 1928’de 50 liralık tatlı ile arkadaşlarıyla vakit geçirdi ve mobil 1923 Buca Kafe’de 25 liralık Türk kahvesiyle gününü tamamladı.