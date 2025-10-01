Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi, yerel kalkınmayı desteklemek ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla 19 Ekim’den itibaren Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her pazar üretici pazarı kuracak. Pazarda kadın üreticilerin el emeği ürünleri, kooperatif ürünleri, doğal gıdalar ve yerel fideler yer alacak.

“Doğal olan güzel, kadın eliyle daha güzel”

Efes Selçuk Belediyesi, üreticileri teşvik edecek ve tüketiciyi güvenilir ürünlerle buluşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. “Doğal olan güzel, kadın eliyle daha güzel” sloganıyla açılacak Üretici Pazarı’nda taze sebze-meyveden ev yapımı reçellere, doğal zeytinyağından el işi ürünlerine kadar birçok ürün doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacak. Ayrıca, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her pazar farklı konu başlıklarında atölyeler ve eğitimler de düzenlenecek.

Son başvuru 15 Ekim

Üretici Pazarı’nda stant açmak isteyen katılımcıların, 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe kadar mesai saatleri içerisinde Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekiyor.

Başkan Sengel: “Üreticimizi ve tüketicimizi aynı sofrada buluşturacağız”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pazarın yalnızca bir satış alanı değil, aynı zamanda yerel kalkınma ve sağlıklı yaşam bilincinin güçleneceği bir merkez olacağını belirtti:

“Bereketli topraklarımızı, üretim kültürümüzü ve dayanışma ruhumuzu ön planda tutuyoruz. Bu anlayışla kuracağımız Üretici Pazarı ile üreticimizi ve tüketicimizi aynı sofrada buluşturacağız. Doğal gıda ürünlerinden el emeği işlere kadar her şeyin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştığı bir alan oluşturuyoruz.”

Vatandaşa çağrı

Başkan Sengel, tüm vatandaşları ve üreticileri pazarı sahiplenmeye davet ederek şu mesajı verdi: “Biz bu kenti birlikte var ediyoruz. Üreten, paylaşan, dayanışan bir Efes Selçuk hayalimiz var. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kuracağımız Üretici Pazarı da bu hayalin önemli bir parçası olacak. Vatandaşlarımız güvenilir, katkısız ve doğal ürünlere kolayca erişebilecek. Bu pazar üretici ile tüketici arasında güven köprüsü kuracak.”