Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi tarafından kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla sürdürülen proje kapsamında yeni grup eğitimlere başladı. Afet Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 26 gönüllü; temel afet bilinci, afetlerde ilk yardım teknikleri, yangın söndürme simülasyonu ve temel yangın müdahale eğitimleri alıyor. Eğitimler, Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü koordinasyonunda uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor.

Katılımcılar, olası bir afet anında profesyonel ekipler bölgeye ulaşana kadar mahallelerinde ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi ve donanıma sahip oluyor.

Başvurular sürüyor

Projeye katılmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor. Belediye, afet gönüllüsü olmak isteyen Karşıyakalıların kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

“Her mahallede eğitimli gönüllüler olsun istiyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Afetlerle mücadelede en kritik aşama, hazırlıklı ve bilinçli olmaktır. Karşıyaka Afet Gönüllüleri projemizle bugüne kadar 567 hemşehrimize ulaştık. Şu an eğitimleri devam eden 11. grubumuzla birlikte bu sayı her geçen gün artıyor.”

Ünsal, hedeflerinin mahalle bazlı güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak olduğunu belirterek, “Bu proje ile her mahallede olası bir kriz anında ne yapacağını bilen, eğitimli ve soğukkanlı gönüllülerden oluşan dev bir ağ oluşturmayı amaçlıyoruz. Kendi çevresi ve kenti için sorumluluk almak isteyen tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı toplumsal bilinç ve hazırlık düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.