Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hızla kent geneline yayılan İZMAR’ın bugüne kadar 12 şubesi açıldı. Enflasyona karşı İzmirlileri korumak ve güvenli alışveriş imkânı sunmak amacıyla hizmete açılan tanzim satış mağazalarının sayısı İzmir genelinde artmaya devam edecek. Ancak İzmir Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Emin Yağcı, İZMAR açılışlarının küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

"BELEDİYENİN GÖREVİ YOLLARI YAPMAK"

İZMAR uygulamasının küçük esnafı mağdur ettiğine feryat eden Yağcı, “Belediyelerin görevi yolları yapmak, altyapıyı düzenlemek. Ancak bazı belediyeler fakirlerin karnını doyurmak yerine ‘Robin Hood’luk’ yapıyor. Bu yöntem geçmişte denendi, zirve yaptı ve ardından tarihe karıştı. Siz herhangi bir üretim gerçekleştirmeden, başkalarının ürettiklerini düşük fiyata alıp satıyorsunuz. Üstelik işçilik, nakliye, elektrik ve su gibi giderleriniz de bulunmuyor. Sonra da ‘ucuz mal sunuyoruz, halka hizmet ediyoruz’ iddiasında bulunuyorsunuz. Oysa halka hizmet yalnızca ucuz mal satmakla sınırlı değildir” ifadelerine yer verdi

"YÜKÜMÜZ AĞIRLAŞIYOR"

Sektörde en büyük zararı zincir marketlerin verdiğini söyleyen Yağcı, “Üç harfliler her sokakta şube açıyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışarak tüketici alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Vatandaş hızlı ve ucuz ürüne yöneldikçe bakkallar müşteri kaybediyor. Bu da küçük esnafı haksız rekabetin içine sürüklüyor. Yüksek maliyetler ve düşük kâr marjları altında ayakta kalmaya çalışan bakkallar tek başına mücadele ediyor” diye konuştu.

"KEPENK KAPATMALAR ARTIYOR"

Mahalle kültürünün temel taşı olan bakkalların zor günler yaşadığını vurgulayan Yağcı, “Ekonomik şartlar bozuldukça ilk darbeyi biz alıyoruz. Kira, elektrik, vergi ve personel giderleri küçük esnafın belini büküyor. Her gün çok sayıda bakkal kepenk indiriyor. Yıl sonuna kadar bu tablonun daha da ağırlaşmasını bekliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.