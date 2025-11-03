12 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında seyir halindeki minibüste debriyaj arızası meydana gelmişti.

Araç sahibi S.S. (34), şoför M.K. (60) ve tamirciler M.A. (44) ile T.Ç. (27) hakkında yürütülen soruşturmaya göre, minibüs önce 6. Sanayi Sitesi’ndeki teknikere götürülmüştü.

Tamirci T.Ç., debriyaj ve fren balatalarını değiştirdiği sırada egzoz spiralinde patlak fark etmiş ve durumu araç sahibine bildirmişti. Ancak gerekli tamir başka bir ustaya bırakılmıştı.

“Bir şey olmaz” denilince yola devam etti

Arızanın giderilmesinin ardından araç yeniden şoför M.K’ye teslim edilmişti. Seyir halindeyken araçtan duman ve yanık kokusu geldiğini fark eden M.K., durumu S.S’ye bildirmişti.

S.S. ise tamirciyle görüştükten sonra “egzoza yağ damladığı için koku geliyordur, sorun olmaz” yanıtını vermişti.

Alevler ormana sıçradı

Bir süre sonra yoğun duman çıkan minibüs, otoyolda emniyet şeridine çekilmişti. M.K., içindeki 5 işçiyi tahliye etmiş ancak yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana, oradan da ormana sıçramıştı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 174,39 hektarlık orman alanı tamamen zarar görmüştü.

Bilirkişi raporu: “Yangın minibüs arızasından çıktı”

Bilirkişi ve itfaiye raporlarında, yangının minibüsteki mekanik arızadan kaynaklandığı, alevlerin hızla çevredeki ormanlık alana yayıldığı tespit edildi.

Savcılıktan dört sanığa suçlama

İddianamede;

Araç sahibi S.S.’nin tamir sürecini denetlemediği,

Şoför M.K.’nin yangını söndürme girişiminde bulunduğu sırada gerekli önlemleri almadığı,

Tamirciler T.Ç. ve M.A.’nın ise onarım işlemlerinde dikkatsiz davrandığı ifade edildi.

Bu nedenle dört sanık hakkında “taksirle orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek

Hazırlanan iddianame İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu sanık M.K. ile tutuksuz sanıklar S.S., M.A. ve T.Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.