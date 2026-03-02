Son Mühür / Atakan Başpehlivan Buca Belediyesi’nde yaklaşık bir haftadır süren memur eylemlerinde kritik bir aşamaya gelindi. Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve Birlik Yerel-Sen’in öncülüğünde yürütülen protestolarda taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi.

Kriz çözülüyor mu?

Toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklar başta olmak üzere geçmiş aylara ait mali haklara ilişkin taleplerle başlayan iş bırakma eylemlerinin ardından sendika temsilcileri ile belediye yönetimi arasında temasların sonuca yaklaştığı, sürecin çözüm noktasına doğru evirildiği aktarıldı.

Eylemlere Cuma gününe kadar ara verildi

Sendika yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta başlayan ve her gün 11.00–12.00 saatleri arasında belediye binası önünde sürdürülen iş bırakma eylemlerin Cuma gününe kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu süreçte belediye yönetiminin, memurların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin bir ödeme planı hazırlığına başladığı ifade ediliyor.

Memurlar bekleyişte

Taraflar arasındaki temasların sürdüğü, hazırlanan planın netleşmesinin ardından sürecin yeniden değerlendirileceği belirtilirken, memurların haklarını alamadıkları takdirde eylemlerin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.