Son Mühür- Buca Belediyesi'ni beş gün önce işgal ederek eylemler zinciri başlatan işçilerin bu eylemi yaklaşık 600 bin insanın yaşadığı kenti kelimenin tam anlamıyla çöp kent haline gelmesine yol açmıştı.



Yüzde 85'ini ödedik ama çalışmıyorlar!..



CHP Buca ilçe kongresinde işçilerin beş gündür devam ve Buca'yı ''Çöp kent'' haline getiren eylemleri değerlendiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilerin talep ettiği iki maaşın yüzde 85’inin yatırıldığını açıkladı.

“Buna rağmen eyleme devam edeceklerini söylediler. Durum artık halk sağlığını tehdit eder noktaya geldi” ifadelerini kullanan Görkem Duman, kalan yüzde 15’lik maaş diliminin cuma gününe kadar ödeneceğini ve belediye ile işçiler arasında ödeme planıyla ilgili protokol hazırlandığını dile getirmişti.

''Görkem Duman'ın emekçilerin maaşının yüzde 85'ini yatırdım, halen çalışmıyorlar'' açıklamasına AK Parti Buca Meclis üyesi Veli Balyemez'den tepki geldi.



Yalan sizin dilinize yuva yapmış...



Görkem Duman'a seslenen ve Yalan sizin dilinize yuva yapmış, manipülasyon yapmayı bırak'' diyen Veli Balyemez,

''İnsanların Ağustos ayı maaşı içeride. Toplu sözleşmeden doğan 40 bin lira para içeride. 12 bin liranın üzerinde gıda kartı içeride. Yatırdığınız para şu ana kadar işçinin alacağının yüzde 50'sini bile karşılamıyor. Bazı birimlerde hiç yatmamış. Üzümkent ve Kızılçullu çalışanlarını üç aydır maaş almıyor. Bu şekilde kamuoyunu yanıltmanın bir manası yok. Eğer iddialarını ispatlamak istiyorsan istediğin yerde bu konuyu seninle tartışmaya hazırım'' ifadelerine yer verdi.