Son Mühür- Buca Belediyesi’nde maaş krizi yeniden gündeme geldi. Eylül ayında geriye dönük maaş alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 9 gün süren iş bırakma eylemi yapan işçiler, bu kez Ağustos ayı maaşlarının eksik ödenmesi üzerine yeniden eyleme geçti.

BELEDİYE 7 EKİM TAAHHÜT ETMİŞTİ

Daha önce yapılan görüşmelerde Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilere geçmişe dönük iki maaşın ödeneceğini ve Ağustos maaşlarının en geç 7 Ekim’e kadar yatırılacağını taahhüt etmişti. Ancak verilen söz yerine getirilmedi.

YENİDEN İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

İşçilerin hesaplarına yalnızca maaşlarının yarısı yatırıldı. Bu durum, belediye emekçileri arasında tepkiye neden oldu. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube, üyelerine yeniden iş bırakma çağrısı yaptı.

İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPMADI

Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 1900 belediye işçisi işbaşı yapmadı. İlçede temizlik başta olmak üzere belediye hizmetlerinde aksama yaşanırken, sendika temsilcilerinin belediye yönetimiyle yeniden görüşme yapması bekleniyor.

BELEDİYE ŞİRKETİ MESAJ GÖNDERDİ

Belediye yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, işçilerin bağlı olduğu belediye şirketi Buca-Mar, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Ağustos maaşlarının yarısı yatırılmıştır. Kalan kısmı yarın hesaplarınıza geçecektir” ifadelerine yer verdi.

Ancak işçiler, maaşlarının tamamı yatırılmadan eylemi sonlandırmayacaklarını belirtti.