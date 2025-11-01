Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kick boks eğitimleri, ilçedeki kadınların yoğun ilgisini gördü. Eğitimlere katılan kadınlar, hem fiziksel kondisyonlarını artırıyor hem de olası şiddet durumlarında kendilerini koruma yöntemlerini öğreniyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde katılımcılar, yakın dövüş teknikleri ve etkili savunma yöntemleri üzerine uygulamalı eğitim alıyor. Program, kadınların güçlenmesini ve kendilerini daha güvende hissetmesini amaçlıyor.

“Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz”

Kadınlara yönelik güçlendirici projelere büyük önem verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: “Bucalı kadınların kendilerini koruma becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları için yanlarındayız. Kick boks kurslarımız, spordan daha fazlası; dayanışma, güçlenme ve farkındalık hareketidir. Tüm kadınlarımızı bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyorum.”

“Bizim için büyük bir fırsat”

Kick boks kursuna katılan Yasemin Bayındır ise kursun kendileri için önemli bir imkan olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Her gün kadın cinayeti haberi duyuyoruz. Kendimizi savunmamız gerekiyor. Kurs açıldığını duyar duymaz başvurdum. Bu dördüncü haftamız, devam etmeyi düşünüyorum. Ücretsiz olması da bizim için büyük bir avantaj.”