İzmir’in Buca ilçesinde maaş kriziyle çalkalanan yerel yönetimde, işçilerin kararlı duruşu sonuç verdi. Ödemelerin gecikmesi sebebiyle iki gündür iş bırakma eylemi yürüten Buca Belediyesi personeli, beklenen ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla birlikte protestolarına ara vererek iş başı yaptı. Süreci yakından takip eden sendika temsilcileri, işçilerin yeni yıla maaşlarını almış şekilde girmesinin bir nebze olsun nefes aldırdığını ifade etti.

Buca Belediyesi'nde eylem sonrası uzlaşma sağlandı

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, işçilerin hak arama mücadelesinin kronolojik gelişimine dikkat çekti. Eylül ayından bu yana süregelen maaş ve sosyal yardım alacakları konusundaki aksaklıklar nedeniyle daha önce de eylem yapıldığını hatırlatan Yıldız, o dönemde belediye yönetimiyle bir taahhütname imzalandığını ve somut bir ödeme takvimi üzerinde mutabık kalındığını belirtti. Son iki gündür sürdürülen iş bırakma eyleminin, ana maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte sona erdirildiğini duyuran şube başkanı, işçilerin alın terinin karşılığını alma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Yan haklar ve biriken alacaklar için mücadele sürecek

Maaşların ödenmiş olmasının olumlu bir adım olduğunu ancak sorunun tamamen çözülmediğini dile getiren Değer Yıldız, işçi başına içeride kalan alacak miktarının hala yüksek seyrettiğini ifade etti. Erzak fişleri, fazla mesai ücretleri ve diğer sosyal haklardan kaynaklanan ödemelerin henüz tamamlanmadığını belirten Yıldız, her bir işçinin belediyeden yaklaşık 100 bin lira tutarında bir alacağının daha bulunduğunu kaydetti. Yeni yılın ilk günlerinde bir nebze olsun rahatlayan emekçilerin, ayın 20’sine kadar tüm alacaklarını tahsil etmeyi ve düzenli bir maaş sistemine geçmeyi hedeflediklerini, ardından Buca halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Duman'ın tatil programına sert eleştiri

Eylem süreci devam ederken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışında tatilde olması, işçi temsilcileri tarafından etik dışı olarak nitelendirildi. Başkan Duman’ın masraflarını kendi karşıladığına yönelik açıklamalarına değinen Yıldız, kişisel hak veya bütçe tartışmalarından öte, zamanlamanın yanlışlığına vurgu yaptı. İşçilerin yılbaşı öncesi geçim sıkıntısı çektiği ve sokaklarda hak aradığı bir dönemde belediye başkanının şehir dışında olmasını kabul edilemez bulduklarını söyleyen Yıldız, bu durumun takdirini kamuoyuna bıraktıklarını belirtti. Sendika olarak asıl odak noktalarının çalışanın emeği olduğunu hatırlatan Yıldız, alacaklar tamamen tahsil edilene kadar takipçi kalacaklarını ifade etti.