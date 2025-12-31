Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asayişi güçlendirmek ve belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla zabıta kadrosunu taze bir kanla güçlendirdi. Titiz bir eğitim ve seçme sürecinden başarıyla geçen 86 yeni zabıta memuru için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) görkemli bir yemin töreni düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde gerçekleştirilen törende, yeni memurlar görevlerine sadakatle bağlı kalacaklarına dair yemin ederek İzmir halkına hizmet etmek üzere teşkilatın saflarına katıldılar.

İzmir zabıtası gücüne güç katıyor

Kentin huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, yeni katılan personeliyle birlikte toplam sayısını 535’e çıkardı. Bu kadro takviyesi, sadece bir sayısal artışı değil, aynı zamanda kentin her sokağında daha hızlı, daha sürdürülebilir ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışının yansımasını temsil ediyor. Törende Başkan Tugay’ın yanı sıra Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Zeki Yıldırım ve çok sayıda üst düzey bürokrat da hazır bulunarak genç memurların heyecanına ortak oldu.

"İzmir halkının güvencesi sizlersiniz"

Törende kürsüye çıkan Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni memurlara hitaben yaptığı duygusal ve kararlı konuşmasında, zabıta mesleğinin sadece bir denetim mekanizması olmadığını, aynı zamanda bir kentin vicdanı olduğunu vurguladı. Zabıta teşkilatının köklü bir geçmişe ve kadim bir meslek kültürüne sahip olduğunu hatırlatan Tugay, her bir personelin İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin onurlu birer ferdi olduğunu söyledi. Şehrin her bir ferdinin zabıtaya emanet olduğunu belirten Tugay, "Sizler halkın yardımına koşan, onlara güven veren görevlilersiniz; sizler bana, bu kentin en genci ve en yaşlısı ise sizlere emanet" diyerek kurumsal aidiyetin ve sorumluluğun altını çizdi.

Liyakat ve adalet vurgusuyla yeni dönem

Başkan Tugay, konuşmasının devamında Atatürk’ün hukuk fakültesi ziyareti sırasında verdiği "bilginin ancak devlet ve millet yararına kullanıldığında değer kazanacağı" öğüdüne atıfta bulunarak liyakatin önemine değindi. Yeni memurların görev hayatları boyunca doğruluktan sapmamaları gerektiğini belirten Tugay, baskı altında dahi eğilmeden, korkmadan sadece haklının yanında yer alınması gerektiğini ifade etti. Meslek hayatlarını "lekesiz ve tertemiz" bir şekilde tamamlamaları için genç memurlara tavsiyelerde bulunan Tugay, İzmir’de başlatılan bu disiplinli ve şeffaf yönetim anlayışının tüm Türkiye’ye emsal teşkil etmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kent vicdanının sahadaki temsilcileri

Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ise törende yaptığı konuşmada, modern zabıtacılık anlayışının sadece ceza kesmekten ibaret olmadığını, rehberlik ve koruma odaklı bir vizyona sahip olduklarını aktardı. Teşkilatın kurumsal kapasitesini artırmak için eğitim süreçlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Daca, yeni memurların oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerle tam donanımlı hale getirildiğini belirtti. Eğitim sürecini birincilikle tamamlayan Besra Güney ise mülakat ve eğitim aşamalarının tamamen şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu köklü kurumun bir parçası olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Tören, Başkan Tugay’ın dönem birincisi Güney’e sertifikasını takdim etmesi ve toplu yemin seremonisiyle sona erdi.