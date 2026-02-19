Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türk Medeni Kanunu 100 Yaşında” başlıklı panel, kadınların eşit yurttaşlık yolundaki en temel kazanımlarından biri olan Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılında gerçekleştirildi. Program, Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi iş birliğiyle düzenlendi.

Alanında uzman isimler konuştu

Panelin moderatörlüğünü Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak üstlendi. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yelda Koçak, Ka-Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Seda Banu Yuşan Akyüz ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Aylin Göztaş panelist olarak yer aldı.

“Bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğumuz var”

Açılış konuşmasını yapan Türk Kadınlar Birliği Menemen Şube Başkanı Mevlüde Koç, Medeni Kanun ile kadınların hukuk önünde birey olarak tanındığını, aile, miras ve toplumsal yaşamda eşitlik temelinde haklara kavuştuğunu ifade etti. Koç, 100. yılın yalnızca bir anma değil, bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğunun da hatırlatılması anlamına geldiğini belirtti.

“100 yıl önce atılan adımın mirasçılarıyız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuşmasında Türk Medeni Kanunu’nun Cumhuriyet reformlarının en önemli adımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Bu düzenlemeyle tek eşlilik esasının benimsendiğini, resmî nikâhın zorunlu hale geldiğini, boşanmanın hukuki güvenceye bağlandığını ve kadınların miras ile aile hukukunda erkeklerle eşit haklara kavuştuğunu vurguladı.

Pehlivan, kadınların eğitimde, üretimde, siyasette ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının yalnızca eşitlik değil, aynı zamanda kalkınma meselesi olduğunu ifade ederek, “Bu kazanımlar üzerinden ayrışmak değil; birlik içinde daha ileriye yürümek zorundayız” dedi.

Kadın odaklı yerel yönetim vurgusu

Menemen’de kadınları yalnızca belirli günlerde hatırlayan bir anlayıştan uzak durduklarını belirten Pehlivan, kadın emeğini ve girişimciliğini destekleyen, kadınların kendini güvende ve değerli hissettiği bir kent için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Sergi de ilgi gördü

Türk Medeni Kanunu’nun 100. yılı etkinlikleri panelle sınırlı kalmadı. Menemen Kültür Merkezi’nin fuaye alanında Peyzaj Mimarı ve Fotoğraf Sanatçısı Reyhan Ergün Özlen’in “Harran Kadınları” konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilerden ilgi gördü.