Son Mühür - Buca Belediyesi’nde işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattığı grev sürerken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışı tatili tartışmaları son sürat devam ediyor. Belediye binası önünde grev nöbeti devam ederken, Tayland’ın Phuket Adası’ndan paylaşılan tatil görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündemin merkezine yerleşmişti. Eleştirilerin odağına oturan Başkan Duman, tatilini yarıda kesip kente dönse de tepkiler kesilmedi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş, grevle tatilin aynı kareye sığmadığını belirterek tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Çalışanlar maaş beklerken tatilin zamanlaması sorgulanmalı”, “Önce iş, sonra mola” ve “Belediyede kriz varken yurt dışı tatili kamu vicdanını zorluyor” ifadeleri öne çıktı.

“CHP Genel Merkezi’ne iletilmeli” tepkisi

Bazı kullanıcılar ise konuyu parti içi bir tartışmaya taşıyarak, yaşananların genel merkeze iletilmesi gerektiğini savundu. Sosyal medyada yapılan “Bu görüntülerin CHP Genel Merkezi’ne iletilmesini arz ediyorum’, ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kişiyi disiplin kuruluna vermeli’, ‘Bu kişi derhal CHP’den atılmalı, arkadaşları hapiste, işçiler grevde, başkan tatilde keyif çatıyor’ gibi eleştiriler dikkatleri çekti. Paylaşımların sosyal medyada görünür şekilde yapılması ise “göze sokma” eleştirilerine de neden oldu. Öte yandan Başkan Duman’a destek veren yorumlar da dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar, tatilin kişinin kendi imkanlarıyla yapılabileceğini savunarak, “Herkesin dinlenmeye hakkı var” görüşünü dile getirdi.

Yazılı açıklama yayınlandı

Yurda dönen Başkan Duman’ın ardından dün gece Buca Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Başkan Duman’ın 2026 yılına Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gece mesaisindeki işçilerle birlikte girdiği belirtilirken, tatilin önceden planlandığı ve kısa süreli olduğu vurgulandı. Duman, yokluğu süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli görevlendirmelerin yapıldığını, maaş ödemelerine ilişkin planlamaların tamamlandığını ifade etti.

AK Parti’den ‘ihanet’ çıkışı!

Muhalefet cephesinden gelen açıklamalar ise sertti. Belediye çalışanlarının grevde olduğu, hizmetlerin aksadığı bir dönemde yurt dışı tatiline çıkılmasının “siyasi ve yönetsel bir kriz” olduğunun altı çizildi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır” ifadelerini kullanırken AK Parti Buca Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Murat Polat da şu sözlerle tepki vermişti: “Buca’da emekçiler grevdeyken, sokaklarda hizmet aksarken, çöpler toplanmazken; belediyeyi yönetmekle sorumlu kişinin ilçede değil, tatilde olması kabul edilebilir değildir. Yönetim sorumluluğu, kriz zamanlarında makamda olmayı; çözüm üretmeyi ve çalışanıyla, vatandaşıyla yüz yüze durabilmeyi gerektirir.”