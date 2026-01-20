Son Mühür/ Emine Kulak- Avrupa’nın en büyük moda fuarları arasında yer alan IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 20 Ocak 2026 tarihinde Fuar İzmir’de 19’uncu kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonunda; Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu partnerliğinde düzenlenen fuar, bu yıl 200’ün üzerinde markayı dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılarla İzmir’de buluşturdu.

Fuar’ın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve birçok ziyaretçi katıldı.

KILIÇKAYA: FUARLARA DESTEK LİMİTİMİZİ 1 MİLYONA ÇIKARDIK

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya açılış konuşmalarında, “Bugün İzmir’imizde köklü sanayi birikimini inovasyonla buluşturan ve ihracat gücünün artıran birinin başarısına hep beraber tanıklık ettik. Güçlü altyapısıyla ve girişimcilik ruhuyla İzmir, Türkiye’nin küresel yolculuğunda kritik öneme sahip. İzmir en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü ilimiz olmuş ve ülkemizi gururu olmaya devam etmiştir. Küresel ticarette belirsizliklerin olduğu bir dönemdeyiz. Bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türkiye 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 3’lük bir büyüme gerçekleştirdik ve bu büyümeyi sürdürdü. Bu büyümede ihracatçılarımızın payı büyük. Hazır giyim sektörümüzün de geldiği noktayı gösteren fuarlardan birindeyiz. Ekonomimizin temel tutumları arasında yer almakta. Sektörün gelecek vizyonunda markalaşma ve sürdürülebilirlik var. Bu noktada da bakanlık olarak desteklerle sektörümüz yönlendirmeye çalışıyoruz. Sektörün ihracat rakamlarına baktığımızda 30,8 milyarlık bir hacim yakalamış. Alt sektörlerde hazır giyim 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak sektöre ve ihracatçılarımıza çeşitli başlıklarda destekler veriyoruz. 33 milyarlık bir bütçe kullandırdık bu sene toplam 45 milyar TL’ye çıktı. IF Wedding Fuarımızı prestijli fuarlar listesine aldık. Prestijli fuarlara olan destek limitimizi de 1 milyon 250 bin TL’ye çıkardık. İçinde bulunduğumuz fuarımızın sektörümüz açısından kalıcı iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TUGAY: YILLARDIR İLMEK İLMEK İŞLEDİĞİMİZ BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ KUTLUYORUZ

İzmir’de düzenlenen moda fuarının açılışında yaptığı konuşmada, tasarımın ve emeğin kente kattığı değere dikkat çeken İzBB Başkanı Tugay, “Bugün geleceğimize yön veren tasarımcılar ve uzak coğrafyadan şehrimize gelen değerli konuklarla birlikte fuarımızı açıyoruz. Bu fuara başlangıcından bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün Ticaret Başkanlığımızın, diğer kuruluşların destekleri ile bu fuarı gerçekleştiriyor olmak büyük mutluluk. İzmir’in emeğini tasarım gücünü yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz başarı öyküsünü hep birlikte kutluyoruz. Dünya markası olan bu büyük buluşmaya hoş geldiniz. Moda sektörü kabuk değiştiriyor. Rakamlar çok açık. Moda ihracatı 80 milyar doları aşmış durumda. Kısa zamanda 100 milyar dolarlık genel ihracata gelecek. Dar boğazdan çıkış yolumuz bu fuarda gördüğümüz tablosudur. İzmir bu sektörün sadece İzmir’in lokomotifi değil aynı zamanda küresel lokomotifidir. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya’ya kadar bütün Dünya’daki gençlerin en mutlu günlerinde İzmir imzası atılıyor. 60’tan fazla alıcıyı ağırlayacağız. 16 yıldır sürdürdüğümüz gelinlik yarılmasıyla modanın geleceğini İzmir’de inşa ediyoruz” dedi.