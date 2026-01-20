Son Mühür/ Osman Günden - İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), yılın ilk üye buluşmasını Mövenpick Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıda derneğe katılan 3 kurumsal ve 4 bireysel yeni üyenin rozetleri takıldı. Aynı buluşmada 2025 yılına yönelik projeler ve çalışma başlıkları da ele alındı.

“Kadın temsili ve eşitlik kararlılıkla sürecek”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten, derneğe katılan her yeni üyenin İZİKAD’ın kurumsal gücünü büyüttüğünü ifade etti. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve karar mekanizmalarında kadın temsili hedefinin önümüzdeki dönemde de temel öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayan Erten, 2025 yılı çalışmalarını da değerlendirdi.

Erten, yeni dönemde sürdürülebilir projelerin “üçüz dönüşüm” odağında devam edeceğini, üyelerin güçlenmesine yönelik yeni çalışmaların hayata geçirileceğini belirtti. Yerel yönetimlerle kurulacak iş birliklerinin etki alanını genişleteceğini ifade etti.

Kınay: Kadınlar değişimin taşıyıcısıdır

Toplantının konuğu Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlere dikkat çekti. Krizlerin yükünü en fazla kadınların, çocukların ve gençlerin taşıdığını belirten Kınay, bu karanlıktan çıkışın gücünü de yine kadınların yarattığını ifade etti.

Kınay, artan savaşlar, eşitsizlikler ve ekonomik adaletsizliklerin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini vurgulayarak dayanışma ve ortak mücadelenin zorunluluğuna işaret etti.

“2025 çoklu krizler ve dijital yorgunluk yılı”

İZİKAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, “Küresel panoramada değişen siyaset dengeleri” başlıklı sunumuyla toplantıya katkı sundu. Tosun, 2025’in tekil krizlerden çok “çoklu krizlerin” belirlediği, kalıcı oynaklığın öne çıktığı bir döneme işaret ettiğini aktardı.

Küreselleşmenin yavaşladığını, bölgeselleşmenin arttığını ve geçim odaklı bir ekonomik gerçekliğin yaygınlaştığını ifade eden Tosun, bu zeminde ideoloji sonrası bir siyasal iklimin güç kazandığını belirtti. Parçalanmış dünya düzeni, ticaret ve enerjinin siyasi araçlara dönüşmesi, krizlerin yönetilerek sürdürülmesi başlıklarına dikkat çeken Tosun, 2025’te toplumsal düzeyde kaygı, güvencesizlik, dijital yorgunluk ve sessiz kutuplaşmanın öne çıktığını söyledi.

Plaket takdimi yapıldı

Programın sonunda İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten, toplantıya katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a teşekkür ederek plaket takdim etti.