Son Mühür/ Beste Temel - Sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı eteklerinde kurulu Güneş Enerji Santrali ile hem çevreye hem de belediye bütçesine katkı sağladı. Tesiste 493 kWp ve 1140 kWp gücünde iki ayrı güneş enerji sistemi bulunuyor. Toplam 1633 kWp kurulu güce sahip santral, belediyenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ini karşıladı.

1 milyon 762 bin kWh üretim, 939 ton karbon engeli

Türkiye’de ilçe belediyesi bünyesinde bu kapasiteye sahip ilk tesislerden biri olan GES’te 2025 yılı boyunca 1 milyon 762 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim sayesinde belediyenin enerji giderleri düşürüldü, 9 milyon 30 bin TL tutarında bütçe geliri sağlandı.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen üretimle birlikte yaklaşık 939 ton karbon salınımı engellendi. Böylece güneş enerjisi Karşıyaka’da çevresel faydanın yanı sıra ekonomik kazanıma da dönüştü.

“Güneşi Karşıyaka’nın gücüne dönüştürüyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, fosil yakıtlara dayalı enerji anlayışının terk edilmesinin hem çevre hem de gelecek kuşaklar açısından zorunluluk taşıdığına dikkat çekti.

Ünsal, “Yamanlar’ın eşsiz doğasından aldığımız ilhamla güneşi Karşıyaka’nın gücüne dönüştürüyoruz. Güneş Enerji Santralimizle hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Dirençli ve sürdürülebilir bir Karşıyaka hedefiyle doğayla uyumlu kent politikaları üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.