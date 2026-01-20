Son Mühür / Yağmur Daştan - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla yaptıkları toplantıda İZSU ve İZDENİZ’in yaptığı sunumlarla ilgili bilgiler verdi. Körfez kirliliği ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Güç, “Bu konuda ciddi emek harcanıyor ama merkezi hükümetten bununla ilgili tek bir adım göremiyoruz. ‘Yapamıyorsunuz’ algısını yapmak için kendi üzerlerine düşen görevleri yapmıyorlar” dedi.

“İzmir milletvekili gibi davranın”

Gediz Nehri’nin üçüncü seviye kirliliğe ulaştığını dikkati çeken Güç, “Menemen Ovası’na ve ara derelerle İzmir Körfezi’ne inme durumu var. Üçüncü seviye demek artık kirlenmiş su demek. Kirlenmiş suyun ne İzmir’e ne Menemen Ovası’na ne de Körfez’e faydası var. Gediz’in denetlenmesi gerekiyor. OSB’lerde hiçbir şekilde arıtma olmadan deşarj yapıyorlar. Birçok köyde Gediz Nehri’ne arıtma olmadan deşarj yapılıyor. Teknik ve akademik raporlar açıklandı. Körfezi kirli tutalım da İzmir belediyelerini eleştirelim deniliyor. Bu olgudan uzaklaşmamız lazım. Bu şehirde siz de yaşıyorsunuz. Yarın öbür gün bunun hesabını veremezsiniz. Teknik anlamda İZSU, İZDENİZ bu çalışmaları yapmış, Çevre Bakanlığı ne yapmış denildiğinde utanacaksınız. Çocuklarınıza vereceğiniz yanıtınız olmayacak. O yüzden İzmir’de siyasi anlayışınızdan uzaklaşın. İzmir’e İzmirli olarak bakın bu çöp tesisiyle katı atık yakma tesisiyle alakalı, Karayolları ikinci çevreyolu ile alakalı ve raylı sistemlerle alakalı lütfen katkıda bulunun. 2026 bütçesinde yine yoklar; 2027 bütçesinde bari seçim bütçesinde lütfen bu konuyu ele alın ve İzmirli ve İzmir milletvekili gibi davranarak İzmir’e katkı sağlayacak çözüm önerileri getirin ve bütçe ayrılmasını sağlayın. Sadece İzmir’de oturup eleştiri üzerine yapılan siyasetin İzmir’e de ulusa da faydası yok. Amacımız örgütteki bilgilendirmeyi sağlamaktı, toplantı bundan ibaretti” dedi.

“Vatandaşımız kaygıya düşmesin”

Konuyla ilgili Genel Başkan Özgür Özel’in ne gibi talimatlarda bulunduğunun da sorulması üzerine Güç, şunları söyledi: “Genel başkan ‘iktidara hazırlanıyoruz’ brifingi verdi. Bununla ilgili yeni parti politikasının sahada anlatılmasına yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Genel merkezde inanılmaz bir motivasyon var. Sağ olsunlar bu olguyu yaratan genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz. Aşırı umutluyuz. Bu umudu da halktan görüyoruz. Halkın bize karşı ciddi beklentisi var, bu da bize sorumluluk veriyor. Bu sorumluluğu inşallah yerine getireceğiz ve ülkeyi çok daha iyi konuma getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Öyle İran gibi Irak gibi aile devleti değil. Türkiye Cumhuriyeti’ni bir anda dağılır, ekonomi toparlanamaz gibi olgulara milletimizin kapılmaması gerekiyor. Seçim olacak, bitecek ekonomi hızla düzelecektir. Asla bu kaygıya vatandaşımızın düşmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.