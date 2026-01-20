Olay, 24 Ekim 2024’te çiftin yaşadığı evde meydana gelmişti. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Adem T.’nin, eşini öldürmekle tehdit ederek defalarca bıçakladığı belirtilmişti.

Hastaneye kaldırıldı, saldırgan tutuklandı

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti.

Olay sonrası kaçan Adem T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Suç vasfı değişti, dosya ağır cezaya gönderildi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık hakkında “kadına karşı tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından dava açıldı.

Ancak mahkeme, eylemin “kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dosyayı İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkemeden dikkat çeken gerekçeler

Ağır ceza mahkemesi; tarafların ayrı evlerde yaşamamaları, aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmaması, kullanılan bıçağın ucunun kırık olması, sanığın eylemine kendiliğinden son vermesi ve yaralanmaların yüzeysel olması gibi unsurları dikkate aldı.

Bu gerekçelerle eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” değil, “kadına ve eşe karşı kasten yaralama” suçu kapsamında kaldığına karar verildi. Sanık Adem T. 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tahliyesine hükmedildi.

Üst mahkeme itirazları reddetti

Yerel mahkemenin kararına, Irmak T.’nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Dosya, istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Daire, yerel mahkeme kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını belirterek 3 yıl hapis cezasını onadı.