Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in bazı ilçe belediyelerinde son dönemde kamuoyuna yansıyan iddialar ve parti içi tartışmaların ardından, CHP Genel Merkezi’nin süreci yerinde incelemek üzere İzmir’e 3 kişilik bir heyet göndereceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Buca Belediyesi’nde işçilerin eylem yaptığı günlerde, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Phuket’e tatile gitmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Öte yandan Konak Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında olduğu ileri sürülen soğukluk da parti kulislerinde tartışma konusu oldu.



Bu gelişmelerin ardından, CHP Genel Merkezi’nden gelecek heyetin önümüzdeki hafta İzmir’de bir dizi parti içi temas ve çalışma gerçekleştireceği iddia edilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söz konusu tartışmalara ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

“ Bana gelen bilgi yok”

Tugay, “ Genel merkezden bana bir bilgi yok. İlçe belediye başkanlarımızla sıkça konuşuyoruz. Bizim amacımız hizmet sağlamak. Disiplinle, parti ile ilgili sorun varsa o il başkanlığının konusu. Ben bu konulara dahil olmuyorum” dedi