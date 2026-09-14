Son Mühür/ Beste Temel- Fırınlarda tezgâhlar bu kez zabıta denetimiyle hareketlendi. Buca Belediyesi ekipleri, ekmek teknelerini ve unlu mamul üretim merkezlerini markaja aldı. Halk sağlığı masadaydı. Gramajlar tartıldı, hijyen karneleri incelendi.

Gramaj ve hijyen masada

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki işletmelere ani baskınlar düzenledi. Tezgah arkasındaki çalışma koşulları birer birer incelendi. Sadece temizlik değil, ekmeklerin gramajları da hassas terazilerde kontrol edildi. Kurallara harfiyen uyan esnaf rahat bir nefes aldı. Eksik evrakı veya kusuru bulunanlar ise uyarılara hedef oldu.

Başkan Vekili Benzer: "Taviz vermeyeceğiz"

Denetimlerin ardından konuşan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, gıda güvenliği konusunda net bir duruş sergilediklerini vurguladı. Halkın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Benzer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlçemizde gıda güvenliği ve tüketici hakkının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Fırın ve unlu mamul üretim noktalarındaki denetimlerimizi sürdürüyoruz. İşini özenle yapan, hijyen ve gramaj kurallarına uyan esnafımıza teşekkür ediyorum. Buca halkının içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek."

Belediye ekipleri sahada kalmaya devam edecek. Tüketici haklarını koruyan bu ani kontroller mahalle aralarındaki fırınlarda titizlikle sürecek. Vatandaşın sofrasına giden ekmek artık çok daha güvenli.