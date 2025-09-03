Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Buca'da yürüttüğü devasa altyapı projeleriyle ilçenin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözümler getiriyor. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirilen "Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi", Buca'da su taşkınlarını ve koku sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özmen Caddesi'ndeki ilk etabın tamamlanmasının ardından, şimdi de Erdem Caddesi ve çevresindeki sokaklarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İlk etap tamamlandı: Özmen Caddesi rahatladı

Buca'da büyük altyapı hamlesinin ilk adımı, geçtiğimiz yıl 300 milyon liralık bir yatırımla Çevik Bir Meydanı'ndan Üçkuyular Meydanı'na uzanan Özmen Caddesi'nde atıldı. Proje kapsamında 11 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 7 kilometrelik atık su hattı döşendi. Ayrıca, 1,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı çalışması da yapıldı. Bu kapsamlı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Özmen Caddesi ve çevresinde şiddetli yağışlarda yaşanan su taşkınları artık sona erdi.

İkinci etapta son durum

Projenin ikinci etabı, Erdem Caddesi ile birlikte 60, 61 ve 63 sokakları kapsıyor. 82 milyon liralık bir yatırımla devam eden bu etapta, atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırma imalatları sürüyor. İZSU ekipleri, bölgedeki 12 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 7 kilometrelik atık su hattı döşeme çalışmalarının yanı sıra, 2 kilometrelik dere ıslahı çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı. Yetkililer, çalışmaların yüzde 90'ının bittiğini ve projenin bu etabının Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

"Hizmetin faydaları hissedilecek"

İZSU Genel Müdürlüğü'nden İnşaat Mühendisi Esin Özen Akyol, Buca'daki çalışmaların önemine dikkat çekti. Akyol, projenin bölgedeki su taşkını ve koku sorununu tamamen çözeceğini ifade ederek, "Çalışmaların ilk etabını Özmen Caddesi'nde tamamladık ve Erdem Caddesi'nde de sona yaklaşıyoruz. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın ve esnafımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve destek için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tamamlandığında, büyük bir hizmetin olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Buca'da devam eden bu dev yatırım, kentin en kalabalık ilçelerinden birinin altyapısını güçlendirerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma misyonunu taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Buca sakinleri yağışlı havalarda yaşanan olumsuzluklardan kurtularak daha konforlu bir yaşama kavuşacak.