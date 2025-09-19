İzmir’in Buca ilçesinde bazı mahalle sakinleri, sokaklarda biriken çöpler nedeniyle rahatsızlık yaşıyor. Vatandaş Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak’ta uzun süredir çöplerin toplanmadığını ve kötü kokunun ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Çöplerin ara ara konteynerlere boşaltıldığını ancak yerlere dökülen çöplerin alınmadığını belirten Yıldız, çöp sularının sokaklarda akmasıyla sağlık risklerinin ortaya çıktığını belirterek “Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

“Temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar”

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı civarında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını dile getirdi. Parkta spor yaptığını ancak kötü kokudan dolayı temiz hava alamadığını belirten Demirci, vatandaşların belediyeden taleplerinin sadece temizlik hizmeti olduğunu söyledi:

“Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz.”

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal ise su kesintilerinin sık yaşandığını ve çöplerin düzenli olarak toplanmadığını ifade ederek, vatandaşların bu durumdan mağdur olduğunu belirtti. İzmir genelinde çöp ve su sorunlarının çözülmesi için belediyeye çağrıda bulunulduğu bildirildi.