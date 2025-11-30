Son Mühür/ Osman Günden- Mağazayı inceleyen Hamza Dağ, Forbest markasının İzmir’deki gelişimini yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk Forbest mağazasını Şirinyer Buca’da ve Çiğli’de açmıştık. O açılışları dün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana Kemal Bey ve Mehmet Amca, şehrimize insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde, evlere yakın noktalarda hemen her parçanın bulunabildiği, uygun fiyatlı ürünler satıyorlar. Önceden ithal edilen birçok ürünü artık kendileri üretiyorlar. Allah daim etsin, hem onlar için hem vatandaşlarımız için bereketli olsun.”

“İzmir’de yapılacak çok iş var”

Dağ, adaylık döneminde ortaya koyduğu çözüm önerilerine rağmen kentte ilerleme kaydedilmediğini savunarak şöyle konuştu:

“İzmir’de yapılacak çok iş var. Biliyorsunuz, ben de belediye başkanlığı seçimlerinde adaydım ve bir buçuk yıldır izliyorum bir değişiklik göremedik. Hala yapılması gereken çok iş var. Yapılanlar var mı, yok mu? Onu da İzmir kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz ise bize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. İzmir’de yapılması gerekenleri tek tek saysak saatler yetmez.”

“Yağış önemli ama hazırlık yetersiz”

Kentte etkili olan yağmura değinen Dağ, yağışın su yönetimi açısından kritik olduğuna işaret etti:

“İzmir’de güzel bir yağmur var ve yağış şehrimiz için çok önemli. Uzun süredir yağışsız bir dönem geçiriyoruz. Yağan yağmurun uygun biçimde muhafaza edilmesi ve vatandaşa ulaştırılması gerekiyor. Hem barajlar hem yağmur suyu depolama sistemleri bu işin temel noktası. Ülke genelinde bir kuraklık yaşanıyor ama İzmir’de etkisi daha fazla hissediliyor.”

“Gece saatlerinde kesilen sular hazırlıksızlığın göstergesi”

Dağ, kış mevsiminde olmalarına rağmen devam eden su kesintilerini hakkında da konuştu:

“Yaz aylarında olmamamıza rağmen saat 23.00’ten sonra suların kesilmesi doğru değil. Barajların doluluk durumuna bakıyoruz ama yağmur yağdığı zaman da onun imkanını almamız lazım. Hazırlığın yapılması gerekiyor. Şu an yeterince hazır görünmüyoruz. Mevcut yönetim bir Menderes’teki barajla idare etmeye çalışıyor.”

Radyo Ege canlı yayınlarını sürdürecek

Bölgenin en güçlü sesi Radyo Ege açılış ve davetlerde canlı yayınlarına devam edecek.