Son Mühür/ Begüm Mol - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman kortejin en önünde yer aldı. CHP İl Başkan Vekili Barış Özdemir, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve binlerce Bucalı yürüyüşe katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan Bucalılar, zafer ruhunu caddelere taşıdı.

Yürüyüşün ardından sanatçı Aydilge sahne aldı. Konser, coşkulu anlara sahne oldu.

“30 Ağustos, milletin yeniden doğduğu gündür”

Konser öncesinde Başkan Duman konuşma yaptı. 30 Ağustos’un sadece bir tarih olmadığını söyledi. Bu günün, esareti reddeden bir milletin yeniden doğuşu olduğunu vurguladı.

Zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirtti. Bunun aynı zamanda hürriyetin, onurun ve bağımsızlığın zaferi olduğunu ifade etti.

“İlk günkü inançla devam ediyoruz”

Başkan Duman, bu zaferi armağan eden kahramanların hatırasını yaşatmanın önemine değindi. Onlara borcun sadece anmak değil, değerlerini korumak olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin demokrasiyle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlere aydınlık bir gelecek sunmanın, barışı ve kardeşliği pekiştirmenin önemine dikkat çekti.

“İzmir’deki ve Buca’daki iktidarımızda ilk günkü inançla devam ediyoruz” dedi. “Hep birlikte bu mücadeleyi ileriye taşıyacağız. Ne mutlu Türküm diyene! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” sözleriyle konuşmasını bitirdi.