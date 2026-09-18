Beste Temel / Son Mühür - Gaziemir Belediyesi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği kurslara yeni dönemde de devam ediyor. Toplam 24 farklı branşta eğitim verilecek kurslar için başvurular belediyenin resmi web sitesi üzerinden kabul edilecek.
21 Eylül’de başlıyor: Başvurular internetten yapılacak
Kültür, sanat ve spor kurslarının yeni dönem kayıtları 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 25 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, gaziemir.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırabilecek.
Kültür ve sanatta 16 branş yer alıyor
Kültür ve sanat alanında açılacak 16 farklı branş şunlardan oluşuyor:
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Bale
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Bağlama
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Gitar
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Elektrogitar
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Keman
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Latin dansları
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Tango
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Perküsyon
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Piyano
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Resim
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Satranç
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Seramik
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Tiyatro
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Türk Sanat Müziği Korosu
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Türk Halk Müziği Korosu
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Yaratıcı drama
Sporda 7 farklı seçenek sunuluyor
Spor alanında ise vatandaşların yararlanabileceği branşlar şu şekilde sıralanıyor:
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Badminton
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Jimnastik
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Halk dansları
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Okul öncesi hareket eğitimi
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Pilates
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Yoga
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Zumba
Eğitimler 5 Ekim'de başlayacak
Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kurslarda yeni dönem eğitimleri 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.