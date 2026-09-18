Beste Temel / Son Mühür - Gaziemir Belediyesi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği kurslara yeni dönemde de devam ediyor. Toplam 24 farklı branşta eğitim verilecek kurslar için başvurular belediyenin resmi web sitesi üzerinden kabul edilecek.

21 Eylül’de başlıyor: Başvurular internetten yapılacak

Kültür, sanat ve spor kurslarının yeni dönem kayıtları 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 25 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, gaziemir.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırabilecek.

Kültür ve sanatta 16 branş yer alıyor

Kültür ve sanat alanında açılacak 16 farklı branş şunlardan oluşuyor:

Bale

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Gitar

Elektrogitar

Keman

Latin dansları

Tango

Perküsyon

Piyano

Resim

Satranç

Seramik

Tiyatro

Türk Sanat Müziği Korosu

Türk Halk Müziği Korosu

Yaratıcı drama

Sporda 7 farklı seçenek sunuluyor

Spor alanında ise vatandaşların yararlanabileceği branşlar şu şekilde sıralanıyor:

Badminton

Jimnastik

Halk dansları

Okul öncesi hareket eğitimi

Pilates

Yoga

Zumba

Eğitimler 5 Ekim'de başlayacak

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kurslarda yeni dönem eğitimleri 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.