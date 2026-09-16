Buca Belediyesi himayesinde görev yapan ÜzümKent çalışanları ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaklaşık 7 aydır maaş alamadıklarını dile getiren 80 çalışan sendikaları olmadığı için işten çıkarılma korkusuyla grev yapamadıklarını vurguladı. İşçiler; ev kiralarını, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi dahi alamadıklarını ifade ederken aynı zamanda bankalara ve tefecilere borçlandıklarını aktardı.

“Feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi”

CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp dertlerini anlattıklarından bahseden işçiler şu ifadelere yer verdi: "CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp derdimizi anlattık ancak feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi.

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer acaba içimizden birinin ölmesini, intihar etmesini mi bekliyor. 7 aydır tarafımıza mobbing uygulanıyor. Maaşlarımızın ödeneceğine dair defalarca söz verildi ama tutulmadı. Çok acil maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz."

Balyemez: “Buca'nın sahibi bu emekçilerdir”

Konuyu gündeme taşıyan AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediye yönetiminin 'müdür atanması' bahanesinin arkasına sığındığını belirterek, "Çiğli'den getirilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın 'Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin' dediği ifade ediliyor. Çiğli'den gelip kimse Buca'da ahkam kesemez.

Buca'nın sahibi bu emekçilerdir. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. CHP'nin emek temsilcisi olmadığını, yıllardır çalışanların sırtından vurgun yaptığını görüyoruz" dedi.

“İşçi alacakları dururken şirket ödemelerine öncelik veriliyor”

Ayrıca Balyemez; Görkem Duman'ın gidişi ve Hüseyin Benzer'in gelişiyle birlikte ilçenin daha kötü bir hal aldığını , işçi alacakları dururken şirket ödemelerine öncelik verildiğini, yolların çöp ve parkların pislik içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Oygur: “Bu insanlara sahip çıkmayacaksanız o koltuklarda oturmayın”

AK Parti Buca Meclis Üyesi Hüseyin Oygur ise 210 gündür sabırla bekleyen çalışanlara teşekkür ederek, "İşçi kardeşlerimiz 210 gündür üst yöneticilere tek bir hakaret etmeden dayandılar. Çiğli'den gelen bürokratın çalışanlara 'Herkes kendi başının çaresine baksın' demesi kabul edilemez. Bizler 3-4 aydır mecliste ve sosyal medyada bu kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Bu insanlara sahip çıkmayacaksanız o koltuklarda oturmayın. Yapamıyorsanız gidin" ifadelerini kullandı.