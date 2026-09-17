Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz aylarda İzmir’deki bazı belediyelerin personellerine, geriye dönük alacaklarını ödememesi nedeniyle, memurlar ve işçiler örgütlü olduğu sendika öncülüğünde eylem yapmış, ses yükseltmişlerdi. Yaşanan anlaşmazlıkların CHP İzmir İl örgütüne ve Genel Merkez'e de yansımıştı. Yaşanan sürecin ardından kısa süreli bir uzlaşı sağlanmıştı.

Ancak Buca Belediyesi’nde memurların geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları nedeniyle sendika ile belediye yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık yeniden başladı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube, randevu taleplerine yanıt verilmemesi üzerine 15 Eylül Salı günü saat 12.00’de belediye önünde basın açıklaması yapmış ve ardından yarım gün iş bırakmıştı.

Pazartesi gününe dikkat çekildi

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube tarafından edinilen bilgiye göre Buca Belediyesi'nde yapılan eylemlere devam edilecek. Öte yandan Belediye yönetimi tarafından sendikaya herhangi bir açıklamada ya da görüşme daveti gelmediği öğrenildi. Sendika, görüşme ya da randevu tarihi belli olmazsa muhtemelen pazartesi günü eylemlerinin sesi büyüyeceğini ve mücadeleye devam edileceğini belirtti.