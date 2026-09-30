Son Mühür- İzmir'de Buca Belediyesine, kiralanan araç ve iş makinelerinin 2024-2025 yıllarına ait ödenmeyen kira borçları nedeniyle 150 milyon TL tutarında haciz işlemi başlatıldığı öğrenilmişti.

Çok geçmeden Buca Belediyesi tarafından resmi açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemizin araç ve iş makinesi kiralama hizmetlerine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan 150 milyon TL tutarındaki borç iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu tutar, belediyemizin firmaya olan mevcut borç bakiyesini ifade etmemektedir.

"Kısa süreli aksama yaşanmıştır"

İlgili firma ile yapılan protokol kapsamında Mart 2026 tarihinden bu yana düzenli ödemeler gerçekleştirilmiştir. Son dönemde ise kamu hizmetlerinin aksamaması ve öncelikli olarak belediye emekçilerimizin maaş ve diğer hak ediş ödemelerinin karşılanması amacıyla, söz konusu protokol kapsamında yapılması planlanan ödemelerde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır.

Bu süreçte ilgili firmanın icra takibi başlattığı anlaşılmıştır. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda firma ile karşılıklı mutabakata varılmış olup süreç uzlaşıyla çözüme kavuşturulmuştur.

Buca Belediyesi olarak kamu kaynaklarının etkin ve sorumlu kullanılması, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve tüm yükümlülüklerimizin planlı biçimde yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."