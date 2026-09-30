İzmir’de Buca Belediyesi, kiraladığı iş makineleri ve hizmet araçlarının 2024 ile 2025 yıllarından kalan kira borçlarını ödeyemeyince icralık oldu.

Uzun süredir ödenmeyen vadesi geçmiş borçlardan dolayı alacaklı firma yasal süreç başlattı.

İcra memurları, polis ekipleri ve alacaklı tarafın avukatları sabah saatlerinde işlem yapmak için belediye binasına geldi.

İzmir 5. İcra Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen takip sürecinde, belediye yönetimi ile alacaklı şirket yetkilileri arasında gerçekleşen son uzlaşma görüşmelerinden de sonuç çıkmadı.

Aralarında temizlik işlerinde kullanılan çöp kamyonları, saha operasyonlarında görev alan iş makineleri ve idari binek araçların da olduğu toplam 118 araca ait 150 milyon liralık borç birikince icra süreci başlatıldı.

Ödeme konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine alacaklı taraf, haciz ve muhafaza kararını uygulamaya koydu.

Yasal mevzuat gereği belediyenin doğrudan kamu hizmetinde kullandığı araç, gereç ve taşınmazlara el konulamaması icra işlemlerinin kapsamını sınırladı.

Hizmetin aksamaması için kamu malı sayılan unsurlara el koyamayan icra memurları, haciz işlemleri için yönetim birimine yöneldi.

Polis gözetiminde binaya giren ekipler, doğrudan üst yönetimin odalarındaki eşyalar üzerinde işlem yaptı.

Sürece ilişkin açıklama yapan Avukat Ümmü Gökçe Aydoğdu, borcun tahsili için tüm yolları denediklerinin altını çizerek;

"Müvekkil şirketten kiralanan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerle ilgili yapılan sözleşmeye uyulmamış; 2024 ve 2025 döneminden kalan kira bedelleri tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen ödenmemiştir.

İzmir 5. İcra Müdürlüğünde açılan icra takibi ile ilgili uzlaşmaya yönelik görüşmelerimiz sonuçsuz kalmış, bu nedenle bugün istemeden de olsa haciz ve muhafaza işlemi yapılmak üzere belediyeye gelinmiştir.

Belediyenin fiili olarak kamu hizmetinde kullanılan taşınır ve taşınmaz malları haczedilemeyeceğinden; belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyalar haczedilecektir." ifadelerini kulladı.