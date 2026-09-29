Son Mühür- İzmir'in Buca ilçesinde çocukları harika bir güz dönemi bekliyor. Buca Belediyesi, Buca Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği yaparak 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz güz dönemi kurslarını hayata geçiriyor. Çocukların sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kurslarda satranç, piyano, keman ve gitar eğitimleri verilecek.

Satranç kursu Kent belleği sergisinde gerçekleştiriliyor!

Satranç kursu, Buca Çarşı’da bulunan Ceren Özdemir Semt Evi’nde düzenlenecek. Piyano, keman ve gitar eğitimleri ise Pembe Köşk’te yer alan Kent Belleği Sergisi’nde gerçekleştirilecek.

Bu ücretsiz kurslara katılmak isteyen çocuklar için başvurular 5 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek. Kayıt işlemleri ise oldukça basit. Başvuru belediyenin resmi adresi üzerineden yapılacak. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 (232) 439 10 10 (dahili 3159) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

"Çocukların gelişimi için çalışmaları sürdürüyoruz"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer bu uygulama için,

“Buca Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte hayata geçirdiğimiz güz dönemi kurslarıyla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuyoruz. Ceren Özdemir Semt Evimizde düzenleyeceğimiz satranç eğitimleriyle stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini desteklerken,

Pembe Köşk’te gerçekleştireceğimiz piyano, keman ve gitar kurslarıyla da müziğe ilgi duyan çocuklarımızın enstrüman eğitimi almalarını sağlayacağız. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu kursların, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her çocuğumuzun ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirebileceği imkânlara ulaşmasını önemsiyor, Buca’da çocuklarımızın gelişimini destekleyen çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.