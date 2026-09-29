Son Mühür- İzmir’in Buca ilçesinde uzun süredir devam eden çöp sorunu zaman zaman etkisini arttırıyor. Bunun için belediye yönetimi kritik bir adım atmak için konuyu meclise taşıdı. Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirecek Buca Belediyesi Ekim Ayı olağan meclis toplantısına, mali imkanların yetersizliği nedeniyle temin edilemediği belirtilen çöp toplama aracının satın alınması amacıyla Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, ‘Çevre Geliri Karşılığı Yardımı’ talep edilmesi gündeme geldi.

Bakanlık’ın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması, yapılan istek karşılığında düzenlenecek taahhütname ve protokolün imzalanması hususunda Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’e yetki verilmesi istemine dair önerge mecliste görüşülecek.

İlgili madde şu şekilde;

“Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen “ Çevre Geliri Karşılığı Yardımı ” na ihtiyaç duyulmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen Çöp Toplama Aracı satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda ve bu kapsamda düzenlenecek taahhütname ve protokolün imzalanması hususunda Belediye Başkan Vekili Hüseyin BENZER' e yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkan Vekili veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilecek taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi istemine dair önerge.”