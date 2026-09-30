Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sabah saatlerinde 150 milyon TL'lik borcundan kaynaklı belediyeye haciz işlemi gerçekleşen Buca Belediyesi'nde AK Partili Veli Balyemez, Son Mühür'e yaptığı açıklamasında ilçenin bu yönetim anlayışından yaka silktiğini vurgulayarak, konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Veli Balyemez: Şu an paraları yok

Yaşanan haciz işleminin firmalara yönelik sözleşmelerde yer alan fiyat farklarından kaynaklandığını belirten ve Buca Belediyesi'nin maddi anlamda ciddi problemler içinde kaldığını aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, "Biz daha önce bu araç kiralamalarıyla ilgili mecliste konuşmuştuk burada 24 aylık bir araç kiralamasının yapıldığını lakin burada sözleşmede fiyat farkının konulduğunu belirtmiştik. Şimdi paraları yok ayrıca firmaya fiyat farkı vereceğiz diye ekliyorsunuz, sözleşme bedeli örneğin 120 milyon ise şimdi 270 milyon oldu. Bu belediye bütçesine yük olmuş oldu. Bu işi dönemin belediye başkanı yaptı, ödemeleri de mevcut başkanvekili sürdürüyor" dedi.

"Hüseyin Benzer süreci doğru yönetemedi"

Son olarak, CHP'li Buca Belediyesi'nde önceliğin emekçiler değil, şirketler ve firmalar olduğunun altını çizen AK Partili Balyemez, Başkanvekili Hüseyin Benzer'in süreci doğru yönetemediğini söyleyerek, konuyla ilgili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Burada sonuç şu: mesele belediye ödemelerinde öncelikliler diye bir ibare vardır, öncelikte işçilerdir sonra diğer alacaklar ödenir ama bu arkadaşlar ne hikmetse hiçbir şekilde belediyede emekçilerin maaşını öncelikli hale getirmediler, önce müteahitler dediler.

Önce dışarıda yapılan işlerin parası yapılsın dediler. Siz bu işlere ortak mısınız? diye sorarlar adama. Ne yazık ki Hüseyin Benzer de bu süreci doğru yönetemiyor. Emekçi maaşları yine doğru ve dürüst ödenememekte artık Buca bunlardan yaka silkmiş durumdadır."