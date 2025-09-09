Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı, nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Binlerce İzmirli, SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın muhteşem şovunu izlemek için meydana akın etti. Gökyüzünde sergilediği akrobasi hareketleriyle nefesleri kesen SoloTürk, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tasarruf kararına tepki vardı

Daha önce milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınabileceği yönündeki açıklamalara İzmirliler büyük tepki göstermişti.

Kentliler, “Milli bayramlar tasarrufa sığmaz” diyerek itirazlarını dile getirmişti. Bu süreçte SoloTürk’ün yalnızca Teknofest gösterisinde yer alması da dikkat çekmişti.

Başkan Tugay müjdeyi vermişti

İzmirlilerin tepkilerini dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül kutlamaları için müjdeli haberi duyurmuştu.

Tugay, “SoloTürk, 9 Eylül’de İzmir’de olacak diye biliyorum. Geçenlerde SoloTürk’ün ihtiyacının karşılanacağı bir kağıt imzaladım. SoloTürk İzmir’e gelecek” ifadelerini kullandı.

Coşkulu kutlamalara damga vurdu

Kutlamaların en merakla beklenen anı olan SoloTürk gösterisi, İzmir semalarında adeta görsel bir şölene dönüştü.

İzmirli vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla pilotlara destek verirken, gösteri kentin kurtuluş günü heyecanına ayrı bir anlam kattı.

Şehitleri andılar

Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün sunumu gerçekleşirken, dün Balçova karakoluna düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın da anıldı.