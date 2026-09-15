Son Mühür- Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Görkem Duman'dan koltuğu devralan başkanvekili Hüseyin Benzer, Duman döneminde sık sık yaşanan iş bırakma eylemlerinden birine tanık olacak gibi görünüyor.

Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar, Buca Belediye Başkan Vekili Sayın Hüseyin Benzer’den bir görüşme taleplerine olumlu bir dönüş olmadığına dikkat çekerek,15 Eylül Salı günü saat 12.00'de yarım gün iş bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Yarım gün iş bırakacaklar...



Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar bugün saat 12.30'la 17.30 arasında iş bırakma eylemiyle seslerini duyurmaya çalışacak.

''Emekçilerin sorunlarına kulaklarını tıkayan, emekçiyi yok sayan ve görmezden gelen bu anlayışı kesinlikle kabul etmiyoruz'' vurgusunda bulunan Bekar,

''Bizler sendikalar olarak, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terimizin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Tüm emekçi arkadaşlarımızı, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz'' çağrısında bulundu.

Buca Belediyesi'nde memurlara son 4 aydır Sosyal Denge Tazmşnatı'nın ödenmediği öğrenildi