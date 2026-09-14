İzmir’in Buca ilçesinde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, bölgede uzun yıllardır "İkizler Okulu" adıyla anılıyor.

Bugüne kadar 212 ikiz öğrenciyi mezun eden ve 1600 öğrencisi bulunan kurum, yeni eğitim dönemine de toplam 54 öğrenciden oluşan 27 çift ikizle girdi.

Öğretmenler tanımakta zorlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının adrese dayalı kayıt sistemindeki düzenlemeler ve velilerin talebi çerçevesinde bu yıl 5. sınıflara 9 çift ikiz daha katıldı.

Okulda yapılan incelemede ana sınıfında 1, 6 ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıf ve yeni başlayan 5. sınıflarda ise 9'ar çift ikizin aynı okulda eğitim aldığı görüldü.

Dış görünüşleriyle birbirine benzeyen ikizler öğretmenlerin öğrencilerini tanımasını zorlaştırırken, okul koridorlarındaki hareketliliği de artırdı.

"Akademik başarıları ve sosyal becerileriyle ön plana çıkarmak istiyoruz"

Yoğun ilginin okul yönetimi açısından sorumluluk getirdiğine dikkat çeken Okul Müdürü Hasan Basri Karaoğlu,

"Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasının da etkisiyle, okulumuzun 'İkizlerin Okulu' olarak bilinmesi, ikiz anne babalarının bizi öncelikli tercih etmesini sağlıyor.

Biz çocukları sadece ikiz olma özellikleriyle değil, akademik başarıları ve sosyal becerileriyle de ön plana çıkarmak istiyoruz.

Öğretmenlerimiz zaman zaman çocukları karıştırsa da ilerleyen günlerde saç şekillerinden, giyimlerinden veya yeteneklerinden ayırt etmeyi başarıyor. Bu durum bizim için bir problem değil, aksine büyük bir zenginlik" ifadelerini kullandı.

Görünüşleri aynı, hedefleri ve zevkleri farklı

Sınıfları paylaşan ikizlerin dış görünüşleri benzerlik gösterse de kişisel tercihleri ve kariyer hedefleri farklılık gösteriyor.

Okulda okuyan ikizlerden Zeynep Solgu, Galatasaray taraftarı olduğunu ve gelecekte veterinerlik eğitimi almak istediğini söylerken; ikizi İnci Solgu ise Fenerbahçe'yi tuttuğunu, pilot veya hostes olma hayali kurduğunu söyledi.

Tofaş Spor Kulübü'nde lisanslı basketbol oynayan Edin ve Deniz kardeşler ise ortak ilgi alanları olan ikizler arasında yer alıyor.

Aynı müzik türlerini dinleyen ve aynı takımı tutan iki sporcu, okuldaki ikiz sayısının fazla olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi.