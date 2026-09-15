Merkezi Ilıca olarak belirlenen ve dört gün boyunca sürecek uluslararası organizasyon kapsamında gündüz ve gece motosiklet kortejleri, konserler, DJ performansları, özel gösteriler ve uluslararası ödül töreni düzenlenecek. Etkinlik boyunca Çeşme yollarına çıkacak rengarenk motosikletlerin yer alacağı programda, ışıklı motosikletlerle gerçekleştirilecek "Light Parade" ile katılımcıların kendi ülke bayraklarıyla geçit yapacağı "Nations Parade" kortejleri görsel şölen sunacak. Büyük buluşma, 19 Eylül akşamı yapılacak ödül töreninin ardından düzenlenecek Pınar Aylin konseriyle final yapacak.

"Çeşme ekonomisine ve uluslararası görünürlüğüne ciddi katkı sağlayacak"

Organizasyonun bölgeye sağlayacağı faydaları değerlendiren Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, "Turizm sezonunun yavaşlamaya başladığı bir dönemde, 30 ülkeden bini aşkın konuğu Çeşme'de ağırlayacak böylesine büyük bir uluslararası organizasyonu ikinci kez bölgemizde gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin konaklamadan yeme içmeye, alışverişten ulaşıma kadar pek çok sektöre ciddi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tanıtım desteği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) platformlarında yürüttüğü çalışmalar sayesinde Çeşme'nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sağlayacağız. Çeşme'nin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçlü bir destinasyon olduğunu bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız dostluk ve kültürel bağlar kurmak"

Etkinliğin üst üste ikinci kez Çeşme'de yapılma nedenlerini açıklayan Goldwing Club Türkiye Başkanı Şenan Kerçin "Geçtiğimiz yıl Çeşme'de gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizden son derece olumlu geri dönüşler aldık. Katılımcılarımızın mutluluğu, Çeşme halkının misafirperverliği, bölgenin ulaşım kolaylığı, konaklama kalitesi ve eylül ayındaki iklim avantajları, etkinliğimizi yeniden burada düzenleme kararımızda belirleyici oldu. Amacımız yalnızca motosiklet tutkusunu paylaşmak değil, ülkeler arasında dostluk ve kültürel bağlar kuran unutulmaz bir buluşma gerçekleştirmektir." şeklinde konuştu.

Öte yandan organizasyon komitesi, uluslararası buluşmanın gerçekleşmesine sundukları katkılardan dolayı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye teşekkürlerini iletti. Zengin programı ve geniş katılımıyla öne çıkan dev organizasyonun, bölge turizmine hem ekonomik hem de tanıtım açısından büyük destek sağlaması bekleniyor.