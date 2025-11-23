Son Mühür- Basketbolun kalbinin attığı adres olan NBA'de gece altı maçla devam etti. Şampiyonluk adayları arasında yer alan Denver Nuggets evinde bu sezon umduğunu bulamayan Sacramento Kings'i ağırladı.

MVP adayı Nicolo Jokic'in 37 dakika sahne alıp 44 sayı, 13 ribaund, 7 asistle oynadığı karşılaşmada Sacramento güçlü rakibini 123-128'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Denver'da Jamal Murray 23, Cameron Johnson 20 sayıyla oynadı.



Konuk Sacramento'da galibiyeti getiren isimlerin başında ligin tecrübeli isimleri Russel Westbrooks ve Denis Schröder oldu.

Westbrooks 21 sayı, 11 asist, Schröder 21 sayı, 7 asistle galibiyette aslan payını alan isimler oldu.

Sacramento bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetine uzanırken Denver dördüncü galibiyetiyle tanıştı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Magic- Knicks : 133-121

Pelicans- Hawks : 98-115

Bucks- Pistons : 116-129

Bulls- Wizards : 121-120

Mawericks- Grizzlies : 96-102

Nuggets- Kings : 123-128