Son Mühür - Her çalışanın en büyük arzusu, yıllarca verdiği emeklerin karşılığını emeklilikte yüksek kıdem tazminatıyla almaktır. Hayatları boyunca işçilerin toplu olarak elde edebildikleri en büyük ödemelerden biri olan kıdem tazminatı, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için önemli bir mali avantaj sunuyor. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl devlet memurlarına ödenen emeklilik ikramiyesi temel alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarındaki değişikliklere göre tavan yeniden belirleniyor.
Kıdem tazminatı ne kadar?
SGK uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, 01 Temmuz–31 Aralık 2025 döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. Ancak 01 Ocak 2025 itibarıyla bu tutar 46.655,43 TL’ye yükseldi. Yeni tavan, 2026 yılının ilk gününde memur maaşlarına yapılacak zamlarla tekrar güncellenerek 31 Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.
Ocak ayı beklentileri
Ocak 2026’da gerçekleştirilecek zamlarla memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Şimdiden açıklanan veriler doğrultusunda:
- İki aylık kümülatif enflasyon %4,14 olarak gerçekleşti.
- Henüz enflasyon farkı oluşmamış olsa da, toplu sözleşmeden kaynaklı %11’lik zam kesinleşti.
- TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 2025 yıl sonu TÜFE artış beklentisi %29,86 seviyesinde bulunuyor.
- Bu veriler doğrultusunda, memur maaşlarına Ocak ayında %16 ila %18 arasında bir artış yapılması bekleniyor.
- Ayrıca, 1000 TL tutarındaki seyyanen zam da kıdem tazminatı tavanının yükselmesine katkı sağlayacak.
63 bin Lira'ya yaklaşacak
İsa Karakaş’ın hesaplamalarına göre, kıdem tazminatı tavanı yeni yılda 53.919,68 TL’den yaklaşık 63.625 TL’ye yükselecek. Bu da her yıl için ödenecek tazminatta ortalama 9.625 TL’lik bir artış anlamına geliyor. Örneğin, aylık 98 bin TL maaş alan bir işçi, 31 Aralık 2025’e kadar emekli olursa en fazla 53.919 TL kıdem tazminatı alabilir. Ancak 2026 Ocak ayından sonra emekli olursa bu tutar 63.625 TL’ye çıkacak. Bu nedenle, işten ayrılma veya emeklilik tarihinin iyi planlanması, çalışanların önemli bir maddi avantaj elde etmesini sağlayacak.
Emeklilik tarihinin önemi
Kıdem tazminatı tavanındaki artış, çalışanların emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor. İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında, işten ayrılma veya emeklilik tarihinin doğru belirlenmesinin çalışanlara önemli avantajlar sağlayacağını belirtti. Yeni yılda işten ayrılmayı veya emekli olmayı planlayanların bu değişiklikleri göz önünde bulundurması, yıllık binlerce liralık kaybın önüne geçebilir.