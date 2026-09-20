Gündüz karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından futbol coşkusu 20 Eylül 2026 Pazar akşamında tırmanışa geçiyor. Yerli liglerdeki puan mücadelelerinin yanı sıra kıta genelindeki dev randevular saat 18.30'dan itibaren ardı ardına ekranlara gelecek.

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig sahnesinde akşam seansı saat 20:00'de başlayacak iki karşılaşmayla hareketlenecek. Zirve yarışındaki Beşiktaş, zorlu Amedspor deplasmanında sahaya çıkacak ve bu mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak günün bir diğer randevusunda ise Göztepe kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak (Bein Sports 2). Trendyol 1. Lig'de de saat 20:00 kuşağında Antalyaspor - Vanspor (TRT Türk) ile Mardin 1969 - Kayserispor (TRT Spor) maçları oynanacak.

AVRUPA'DA GECENİN DEV MAÇLARI VE DERBİLER SAAT KAÇTA?

Avrupa liglerinde gece bülteni kıran kırana derbilere sahne olacak. Fransa Ligue 1'de haftanın en kritik randevusu olan Marsilya - PSG kapışması saat 21:45'te Bein Sports 3 üzerinden ekranlara taşınacak. Portekiz'in köklü rekabetinde Porto ile Benfica saat 22:30'da Bein Sports 4 ekranında kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A'da ise saat 19:00'daki Juventus - Atalanta ve saat 21:45'teki Milan - Lecce müsabakaları S Sport Plus platformundan canlı olarak izlenebilecek.

20 EYLÜL 2026 AKŞAM VE GECE MAÇ PROGRAMI (18.30 VE SONRASI TÜM LİSTE)

Pazar akşamı saat 18.30'dan itibaren oynanacak tüm müsabakalar, başlama saatleri ve yayıncı kanallar kronolojik sırayla şöyledir:

18:30 | Fulham - Manchester United (İngiltere Premier Lig / beIN Connect)

18:30 | Schalke 04 - Elversberg (Almanya Bundesliga / S Sport Plus) Göztepe, filede hazırlık maçına çıktı! İçeriği Görüntüle

19:00 | Juventus - Atalanta (İtalya Serie A / S Sport Plus)

19:00 | Orduspor - Beykoz İshaklı Spor (TFF 3. Lig / Tivibu Spor 3)

19:30 | Deportivo - Real Betis (İspanya La Liga / S Sport Plus)

19:30 | Villarreal - Levante (İspanya La Liga / S Sport Plus)

20:00 | Amedspor - Beşiktaş (Trendyol Süper Lig / Bein Sports 1)

20:00 | Göztepe - Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig / Bein Sports 2)

20:00 | Antalyaspor - Vanspor (Trendyol 1. Lig / TRT Türk)

20:00 | Mardin 1969 - Kayserispor (Trendyol 1. Lig / TRT Spor)

20:00 | Santa Clara - Braga (Portekiz Liga NOS / Bein Sports 5)

20:30 | Paderborn - Hoffenheim (Almanya Bundesliga / S Sport Plus)

21:45 | Marsilya - PSG (Fransa Ligue 1 / Bein Sports 3)

21:45 | Milan - Lecce (İtalya Serie A / S Sport Plus)

22:00 | Valencia - Real Sociedad (İspanya La Liga / S Sport Plus)

22:30 | Porto - Benfica (Portekiz Liga NOS / Bein Sports 4)