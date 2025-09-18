Son Mühür - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavını bu akşam Almanya’da Eintracht Frankfurt’a karşı verecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile aynı grupta yer alıyor.

Çarpıcı açıklama

Frankfurt karşılaşması öncesinde Ekol Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Emre Bol, Galatasaray hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bol’un açıklamaları şu şekildeydi:

''Galatasaray, Frankfurt'u yenemez. Eyüpspor karşısında izlediğim Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker. Galatasaray'ın puan alabileceği iki takımdan biri Frankfurt. Ancak Eyüpspor maçındaki oyunla yenme ihtimallerini zor görüyorum.''